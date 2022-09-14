李洪波：再論「直接向市民負責的區議會」

不稱職區議員會問責下台

周文將前文歸納為「一人一票產生的區議會是最好的」，並以此論點為「迷思」、「偏頗」，理由是「直選可以選出很好的人，但亦可以選出很差的人」，這個推論本身便犯了以偏概全的邏輯謬誤，以小部分例子來否定大部分；此外亦轉移及極端化筆者前文論述的重點。前文重點是「一個由選民向議員問責的區議會」，關鍵在「問責」，而非「一人一票就是最好」的區議會。

選民如何問責？那就是在議員當選後，由選民監察其是否做好區議會工作；若做得不好，下屆便不再選他／她。周文舉出一些今屆當選的區議員做不好區議會工作的例子為證，例如有某區議員在辦公室外貼上「藍絲與狗不得內進」，及有一名區議員將不懂處理的個案轉交對手的「騎呢」做法等，這其實都是極少數的例子。筆者深信，在區議會現有「問責」制度下，他們若不改變這些做法，下屆不可能再當選。

翻查過去兩年多荃灣區議會紀錄，即使一些被視為「攬炒派」的區議員，他們提過的議題多屬民生事務，例如要求改善區內交通、增加社區設施、關注舊樓衛生問題、關注區內露宿者住宿等。

他們的確提過一些政治議題，但都被民政專員以牴觸《區議會條例》為由而攔下來。而且區議會只是一個諮詢組織，即使區議會通過動議，政府還是可以不執行的。至於他們是否稱職？因地區問題與居民息息相關，由選民來評價，以手上一票向他們問責，那不是最好嗎？畢竟居民最關注的仍是民生事，所以在現行問責制下，議員必須做好地區工作。

周文提到「能夠換人不是直選獨有的優點」，那麼區議員由誰來評價及替換呢？周文認為應該由有代表性的持份者去評核區議員表現。但當區居民不就是最具代表性、最受影響的持份者嗎？區議員做的都是地區民生事，與居民有密切關係。議員如何處理居民投訴？有無向政府反映居民意見？有無盡力做好求助個案？區內居民是最清楚的。讓議員是否當選全交由選民手中一票決定，這不是最能體現「問責」的替換機制嗎？再者，區議會既是反映民意的地方，為何不由這些民意來選擇誰代表他們、反映他們的民意呢？

區議會已多元化 毋須再增委任

至於周文提到區議會的組成應考慮多元化發展，筆者從多年區議會經驗認為無此需要。一則區議會只是反映民意的諮詢組織而非決策機構，而政府在諮詢區議會之前或之後都會有適當程序，如徵詢有關政府部門、專業人士、受影響團體的意見等。再者，各區議員的背景本就十分多元化，而若有需要，區議會亦會邀請專家顧問就相關議題表達意見，甚至邀約不同專家學者撰寫研究報告書，例如荃灣區議會曾邀請專家學者提供《荃灣城市綠化研究報告》及《荃灣地方審計及城市承載力研究報告》，讓區議會參考。這亦反映過去兩年多，區議會仍在做實事。此外，過去的區議會亦會加入增選委員來充實區議會意見。所以，區議會其實已很多元化。

自1982年香港政府推行地區行政計劃，區議會已經歷多屆選舉，由早期有委任議員，以至現時全部民選議員，區議會在地方行政上都發揮積極作用。而絕大部分區議員愈來愈受到市民重視及信任，可見發展方向正確。

在香港特區候選人資格審查委員會對候選人的嚴格甄選及嚴格執行《港區國安法》下，今屆政府有絕對權力使區議會民生化，不會出現政治化。因此，多年來行之有效的區議會選舉制度毋須作重大改變。

作者是荃灣區議會前副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李洪波]