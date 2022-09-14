周浩鼎：東盟之行 為香港經濟創出路

筆者團隊到訪越南和泰國，團員包括陳恒鑌、何俊賢及郭玲麗議員。此行收穫甚豐，除了向當地商會領袖解說「一國兩制」外，更讓大家喜悅的是，當地商會向我們表達對一國兩制、香港優勢及法制所表現出來的信心。

我們在越南分別拜候中國駐胡志明市總領事館、越南香港商會及越南工商總會等；在泰國拜候了中國駐泰國大使館、泰國香港商會、泰國中華總商會、東部經濟走廊辦公室和泰國工業總會等。篇幅所限，未能盡錄。

爭取越南泰國企業來港上市

此行其中一個亮點，是我們向對方闡述香港的普通法法律及金融中心優勢，並且爭取越南及泰國企業來港上市。當我向他們說香港目前共有84家以東盟國家為總部的企業在港上市，大家都感到有巨大發展潛力。無論是越南或泰國，當地商家都承認，過去其企業都是跑到別處上市。其實現在香港的集資能力是亞太區第一名，兼有整個中國內地作後盾，而且在過去一段長時間內，香港股市的交投量也甚為活躍。

當我們與當地商會代表討論的時候，發現他們過往對香港股市的接觸及認知不多，而由於其他鄰近地區的證券監管部門跟他們有較多往來，並積極爭取他們到相關地區上市，因此形成了當地企業到別處上市的狀况。

越南是香港的第七大貿易伙伴，去年雙邊貿易額逾2200億港元；泰國則是香港的第十大貿易伙伴，去年兩地貿易額也超過1600億港元。

越南去年人口有9800多萬，年齡中位數31.9歲，對比世界其他很多地區和國家的人口步向老齡化，越南人口顯得相對年輕。而且該國經濟正急速發展，中產階層正在擴大，預計今年全年經濟增長達7.5%、明年6.7%。

泰國人口約7100多萬，是旅遊業重地並正全面復常，當地已陸續見到遊客增加。泰國本年度經濟有望增長3%至3.5%，而且中泰鐵路項目正在建設中，泰方還邀請我們國家在當地興建高鐵，從昆明直達曼谷，預計未來幾年可以建成。

此外，泰國東部經濟走廊是當地的重點發展區域，該區有詳細規劃，就不同分區安排不同產業區域，其方式與我們國家的發展模式相似。東部經濟走廊將建成一個新機場，伴隨着未來啟用的高鐵，該區將是泰國的重點經濟引擎，為當地製造大量就業機會。據我們拜訪了解，目前東部經濟走廊的第一期投入資金已逾400億美元，單是羅勇（Rayong）工業園就已有170家中國企業進駐。大家可想像，倘這些企業蓬勃起來並到港上市，可以為我們的金融市場增添全新動力。

港府可考慮與東盟設恒常溝通平台

我們認為，若單從金融服務角度來看，無論越、泰，都有相當潛力爭取更多企業來港上市，關鍵在港交所等方面可能要更積極採取有效措施配合，並要加大力度向東盟國家推廣及宣傳。當東盟國家的商會企業來港上市，可以用到香港的專業服務，包括金融、會計及法律等，確實是一個雙贏局面。

至於法律方面，除了我們的普通法是舉世公認的可靠及公正外，香港的仲裁服務也排名全球頭5名內。香港的仲裁裁決，獲超過160個《紐約公約》締約國承認及執行。東盟國家商界就跨境的商務合作，可考慮使用香港仲裁服務。

香港特區政府可以更積極開展與東盟的各項交流活動，未來可考慮增設更多恒常溝通平台，並與商界對接，促進雙方更多的商業往來。香港透過與東盟合作，亦能夠積極參與「一帶一路」建設。

同時，我們此行能夠有效向對方解說香港「一國兩制」的成功實踐。當地商界領袖亦承認，有部分人較易受西方媒體影響，由於充斥着抹黑香港特區及中國的新聞，或多或少會影響當地人對香港的觀感及產生誤解；然而透過與我們交流、接收到基於事實的解說，他們也表示對香港的一國兩制充滿信心。

當地部分商界領袖亦曾憂慮一國兩制會否設期限；惟當我們再三解說習近平主席七一講話提到一國兩制是長期執行，並沒有必要設任何期限，是對香港及整個國家民族的最好安排，香港應當繼續發揮自身聯通國際的獨特優勢，這使他們亦表示對香港在一國兩制框架下的未來發展充滿信心。

我們在越南、泰國的行程，也得到當地一些華文媒體廣泛報道。在行程中，一些當地團體表示樂意將來回訪香港，就他們有興趣的經濟領域再作探討。就此，民建聯工商專業委員會將進一步跟進，這是繼續開展未來交流的重要一步。

作者是立法會議員、民建聯副主席、香港青年時事評論員協會主席

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[周浩鼎]