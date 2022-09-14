田方澤：亡羊補牢 應對師資流失

大環境加速教師離職

特區政府至今仍不願承認的是，教師流失是大環境問題，也是教育局用石頭砸自己的腳。近幾年基於政治、司法、教育等環境大改變，以及抗疫導致市民的不信任，香港整個社會面對中產移民潮，有年幼子女的中年人更首當其衝。香港教師作為中產階級，不少考慮子女前路而移居他方。

另一方面，近年學校環境巨變，使不少教師心灰意冷離職或提早退休。2019年起教育局變相接納匿名投訴，2020年推出的國家安全框架、加強國民教育，2021年通識科強行轉為公民與社會發展科等事，都令業界擔憂。即便官府反覆「澄清」，仍無法掃走大家心中的「紅線」，致使近兩年士氣低落，教師不免擔心以言入罪、需要擔任推動灌輸式國民教育的角色等，加速離職和提早退休。

去年教育局新增《基本法》測試，不及格者無法轉職和升職，更加令無法招聘到合適人選的學校，未能夠聘用其他有經驗教師轉職。當然，教師轉職的「音樂椅效應」，則是後話。

不過事已至此，反正我們亦不相信特區政府會承認上述意見，在此不妨思考應如何亡羊補牢。當前面對的問題是——

（1）師友相繼離校，學生急需輔導；

（2）新人欠缺經驗，急欲師資培訓；

（3）中堅分子流失，業界青黃不接；

（4）師生人口下跌，「殺校」危機重臨。

就首兩點而言，從學生的角度看，今年是相熟老師和朋友離開的一年；面對新入職的老師，要重新溝通和適應。與新老師關係如何？課堂是否有趣？教學是否有效？朋友離開了，人際關係如何重組？面對這些問題，教育局是否有提供資源和空間，協助學校處理？

教局有否魄力撇開政治解決問題？

就第二、三點而言，從學校角度看，對新人的培訓和指導迫在眉睫，如何使新人適應學校工作和文化，特別是今年不少學校聘用未完成師資培訓的新教師？但另一方面，學校中層離職、資深同事提早退休，學校亦需同時兼顧人手規劃和晉升問題。

當原有人手規劃被打亂陣腳，如何培養新一代的中層管理人員，盡快成為戰力？教育局能否、如何提供支援，或能否精簡行政工作，讓學校有足夠空間站穩？

至於第四點，隨着近年適齡學童人口下跌，加上疫情下新移民人口減少、本地年輕家長移民，學童人數已經降低，學校又再面對動盪。近兩年已側聞一些學校合併或準備「殺校」，教育局如何配合人口減少做好規劃，包括不使原本擅長照顧弱勢學生的學校「被殺」，及因此帶來的上流錯配問題？業界提倡小班教學，一直被政府否定，現時是否應認真考慮建議？

總括而言，教育界今年面對的問題，必然是複雜而且持續的。新任政府常言「急市民所急」，教育是百年大業，教育局是否有魄力撇開政治，全力解決當前問題，又不為業界添煩添亂？我們且拭目以待。

作者是前教育工作者

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[田方澤]