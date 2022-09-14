劉銳紹：欲影正者端其表 人情練達即文章──從英女王駕崩及英國王室制度談起

總的來說，她的一生令人想到中國漢代桓寬《鹽鐵論》中「欲影正者端其表，欲下廉者先之身」之句，意指如想影子正，必須端正標杆；想下級廉潔，首先上層要廉潔。還有《紅樓夢》的名句：「世事洞明皆學問，人情練達即文章。」意指凡事要通情達理、提升個人修為，才能達至洞明和精練的境界。

（1）職權範圍內恰如其分履行職責

──從世界各地對英女王的評價可見，她按照公開和公認的權限及標準，恰如其分履行職責，不踰越，不干政。在國際層面，她知道英聯邦只是一個外殼，所以努力扮演好維繫角色，不干預英聯邦國家的事情，這反而發揮了沒有實權而有實際影響的作用，從而達至英國的最大利益。

──對內，她早年宣布她與威爾斯親王都會納稅（其實王室的收入都來自公帑）；身體壯健時多次微服在餐廳和商店出現；規定白金漢宮每年對外開放的次數；其他行宮在她不使用時，都會開放讓公眾參觀（同時賺取入場費作保養之用）；有時候她身處宮中（例如較大的溫莎堡），還會對外開放一部分，讓人有「與女王同在」的感覺。

有人認為「這些親民只是做騷」，包括她在二戰時參加勤務團，撫慰傷兵，駕車修車，都是形象工程而已。但她畢竟敢於（在風險評估後）嘗試，顯示她願意走入和貼近基層。此外，她對家事也沒有「大家長」作風，對查理斯和戴安娜的婚變、對查理斯和卡米拉的婚姻、對哈里王子遠離王室，經努力挽救後順其自然，沒有靠權力掌控一切。她明白當中的政治技巧：無論對待家人或人民都不能孤高和施壓，才有人氣，對外對內才得到更大支持，令她雖然沒有實權，但擁有至高無上的聲譽和人氣，成為大眾願意接受的崇高的精神領袖。

因此，英國王室制度於1997年在戴安娜車禍喪生後曾陷入嚴重危機，當時只有47%的人支持君主制繼續存在；但到2008年6月15日，英國廣播公司的民意調查顯示，絕大多數人認為應該保留王室，（即使是虛位的）君主制亦不應廢除。

──這在在說明，英女王準確洞察和順應時勢，知道王室制度不可能回到《大憲章》前的歲月（此乃1215年6月15日訂立的政治性授權文件，被視為日後議會接收王權和立法權的開端）；因此，王室制度如不改革，將進一步江河日下。她更明白一種政治哲學：維持權力的方法就是不強調權力，必須懂得「放」，才能抓得緊，即「以鬆為主而收放自如」的奧妙。所以她說：「和政府一樣，王室只有在人民的支持和認同下才能生存。人民對政府的認同體現於投票箱……相互衝突的公眾輿論潮流而變得模糊，但我們必須加以解讀。」（見《一本書讀懂英國史》，劉觀其著，2016年出版）

（2）中國責英政府 但仍尊敬女王

──英女王駕崩後，中英關係也有值得觀察的角度。近期國際形勢顯示，美英為首的西方世界聯手圍堵中國，已成主流態勢，所以中國對英國政府和政客毫不留情、口誅筆伐，但對伊利沙伯二世的評價十分正面，重點是她對推動中英關係有貢獻。習近平以國家主席名義（元首對元首）致哀，國家副主席王岐山前往英國駐華大使館簽名弔唁，說明中國只是指摘英國政府，而不否定英國王室及王室制度。其效果是既避免與世界主流相左，同時分拆英國王室和英國政府。

──值得注意的是，習近平亦用個人名義致哀，顯示中國願意在國家和政治層面以外，多一點個人層面的表示，這在國際政治上可以產生微妙作用。當年江澤民採取以抓緊美國為重點的「大國外交」，除了多次訪美之外，有一次還特別安排到喬治布殊（美國時任總統）的農莊吃飯。這種國際政治公關活動不能不做，但又要恰如其分、潤物細無聲地做。

──英國已安排女王的國葬日期，但至截稿時仍未有中國會否派員，或派誰出席的消息。有人說，既然要分拆英國王室和英國政府，倒不如規格高一點，習近平親自前往。但相信中國另有考慮，由於習近平要出訪哈薩克和烏茲別克，外傳還會與俄羅斯總統普京會談。這是習近平兩年多以來首次外訪，優次如何選擇，必有其特殊含義，而且這些行程比英女王的葬禮更早安排。

此外，習近平要把精神放在中共「二十大」之上。還有，西方多國領袖將會出席英國這次國葬，如果習近平同場出現，際此中外關係仍然緊張之時，必有更多政治考量和解讀，相信中國暫時毋須使用這類外交場合來表示什麼東西。不過如果習近平真的前往，或派高層領導人出席，那又是另一種值得考慮的策略。

（3）英國維持王室制度的啟示

──從實際角度看，英國維持王室制度有政治、外交和經濟上的需要，前兩者已不用多說；至於經濟，則是一個相輔相成的副產品。英國王室成員的活動，例如結婚、大壽、登基紀念等，都可以帶動一些經濟活動。王室平時的活動地點，可以是旅遊點，王室新聞也是一些亮點和賣點。

──當今之世，一些國家仍保留王室制度，例如日本、荷蘭、西班牙等。英國與它們一樣，最大共同點是王權亦受到法律和規章制度制約，不能濫用和無限膨脹，王室制度才能維持下去。如果像以前某些英王在《大憲章》之後還想復辟，只會令國家繼續撕裂，甚至血流成河。這些人類的教訓，必須牢牢記取。

──不過，有些國家雖然沒有王室制度，但卻有王權之實（例如非洲）。當中各有各的國情，惟普遍存在更大的不穩定因素，這不是本文可以開展的內容了。總之，不管在公在私，做到「世事洞明皆學問，人情練達即文章」，才能取得最大的政治公約數，合乎現代化政治中登峰造極的目標。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]