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2022年9月14日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：女皇 帝制 軟實力 ／文：陳景祥
聞風筆動：回應英女王逝世 政府力求允執厥中 ／文：李先知
劉銳紹：欲影正者端其表 人情練達即文章──從英女王駕崩及英國王室制度談起
鄧淑明：香港智慧城市的三大缺失
田方澤：亡羊補牢 應對師資流失
周浩鼎：東盟之行 為香港經濟創出路
李洪波：再論「直接向市民負責的區議會」
筆陣：女皇 帝制 軟實力 ／文：陳景祥
【明報文章】「我們自由民主黨人相信人人機會平等……不認同有人一出生就可統治他人……我認為應該廢除君主制。」說這話的是誰？是剛上任不久的英國首相卓慧思。
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筆陣：女皇 帝制 軟實力 ／文：陳景祥
聞風筆動：回應英女王逝世 政府力求允執厥中 ／文：李先知
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