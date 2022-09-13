別學優：語言的重量——回應葉劉淑儀「恐俄情緒」論

文章重點有二：（1）烏俄戰事引發歐洲能源危機，惟某些西方政客罔顧本國社經代價，執意反俄「捨本逐末」；（2）西方「捨本逐末」反俄原因為恐俄情緒（Russophobia），假設俄羅斯時刻威脅西方國家的安全和利益，而這猜忌「並不一定基於具體事實，而更多是基於想像而成為自我實現預言」。

兩點顯然自相矛盾：假若西方國家之恐俄情緒源於對俄方的猜忌，那西方國家因反俄而遭受的能源危機與社經代價，不是更實在的威脅嗎？不去執意反俄不就能避免「想像中」俄羅斯可導致的困境嗎？

不能讓地緣政治論述粉飾俄國殘暴

罔顧矛盾內容執意攻擊西方國家，我想葉太才是「捨本逐末」的最佳代言人，惟此時的「本」是真相、正義與憐憫，「末」是對西方國家的無理取鬧、為罵而罵。

據聯合國難民署統計，截至今年9月初，歐洲已有超過700萬烏克蘭難民，而據聯合國研究，截至7月中，已錄得逾1.1萬宗平民傷亡，更令人痛心的是兩者實際數字可能更多。因此，反俄是因為證據確鑿的妻離子散、家破人亡；反俄是因為我們不能容忍血肉身軀被暴君的帝國主義蹂躪；反俄是因為我們的惻隱之心。而這些底線，我不甘、不能也不會因葉太對西方的敵視而讓步，讓地緣政治的論述粉飾俄方之殘暴。

對鄂蘭（Hannah Arendt）來說，事實真理（factual truth）是根據事實而衍生出的真理，更為貼切的翻譯為「真相」。人們共居必須依賴真相，它是「我們站立的大地與舒展於我們頭頂的天空」，其反面是深思熟慮的謊言。鄂蘭提到謊言向來與政治同流合污，是鞏固權力的工具；揭示謊言的方法則為找出論述之間的矛盾，因為當一個人撒謊時，該人就如在事實的織布上剪出一個洞，並需不停用更多的「陳詞濫調」（cliche）去自圓其說，甚至最後連自己都相信自己的謊言，變得自欺欺人。

鄂蘭在《平凡的邪惡：艾希曼耶路撒冷大審紀實》一書中寫道：「戰爭期間，對整體德國人來說最有效的謊言，就是由希特勒或納粹宣傳部長戈培爾提出的口號：『這是德國人的命運之戰』，這讓自欺欺人變得容易，因為這個口號暗指：第一，這並非一場戰爭；第二，這是因命運而起，並非因德國而起的戰爭；第三，這是德國人的生死關頭，一定要消滅敵人，否則就會被敵人消滅。」

現在回看，我們都知道修補不能做得天衣無縫，用不同矛盾的「陳詞濫調」去撒謊之例子比比皆是，例如否定氣候危機人士常常會在不同語境交叉使用「氣候危機根本沒有發生」、「氣候危機有發生但其為自然波動」等論點。

我明白抨擊西方在中西地緣政治中所扮演的角色，但我鄙視我對中國的聯繫建基於扭曲的真相上，正如我鄙視美國前總統特朗普不惜以謊言博取國民支持（相信葉太與我站在同一陣線上）。

語言一言千鈞，它是真相的載體與證明，卻同時暗藏撕裂真相的暴力，還望葉太慎言。

作者是香港中文大學文化研究哲學碩士生

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