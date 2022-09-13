歐陽五：英女王駕鶴西去 香港應如何紀念

從個體理解歷史人物 遠遠不夠

歷史之故，女王在港人心中自有特殊位置，從「事頭婆」的習慣指稱中可見一斑。平心而論，相較同時代的其他君主，伊利沙伯二世是一位盡職盡責、樸實親民、辛勤隱忍的女王。在維繫英聯邦內部團結、促進良好外交關係等方面，女王貢獻不菲，這亦為她贏得生前身後名，並成為英國「軟實力」的重要基石。不過，僅從個體理解歷史人物，顯然遠遠不夠。女王繼位之時，正值二戰後反帝反殖、爭取民族獨立的世界浪潮，大英帝國亦受衝擊，向英聯邦過渡。女王無力回天，只能順勢而為，盡量彌合帝國衰落後的裂痕。

值得稱道的是，女王在變動時代主動揭開王室神秘面紗，擁抱新媒介，塑造親民新形象，譬如通過電視發表聖誕祝辭、邀請攝影師在巡遊活動和人群中拍攝她的近影、開通個人社交媒體帳號等。這些舉措拉近了「高大上」的王室與普通民眾的距離，實現了君主向國家代言人的現代轉型。然凡事皆有利弊，新媒介亦令王室醜聞廣泛傳播。從戴妃逝世到哈里王子脫離王室，女王為王室累積的道德光環日趨褪色。而她畢其一生努力維持的聯邦，近年則面臨持續的內部危機，勢將隨英國影響力下滑而加劇。

女王走後，英聯邦反對君主制的聲浪料將起勢。無論從歷史經緯還是現實危機的角度看，如今香港紀念女王出現的諸如「永遠是香港人的女王」等聲音，實屬大可不必；社交媒體上甚至有評論稱「多謝你給我免費教育，香港最好的一切也是你給的」，着實令人啼笑皆非。且不論女王一生須恪守非政治的準則，無從參與具體施政事項，更重要的是香港早已回歸，與英國王室無臣屬關係了。

紀念女王 不可罔顧史實

這些過猶不及的緬懷，其實反映了部分港人對港英時期的歷史缺乏全面、客觀、恰切的理解。高馬可（John M. Carroll）曾在其著名的《香港簡史》中指出，香港在上世紀70年代的福利改進，與此前一系列暴動事件反映的經濟社會緊張狀况密切相關，這使港英政府高級官員意識到改善社會狀况對維持其統治的必要，而此後的改革亦有很大局限。如果這種有限的倒逼值得多年後被感謝，那麼大英帝國何以日薄西山，反倒應蒸蒸日上才是。

概而言之，女王個人值得世人尊敬、緬懷，但英國王室是大英帝國的象徵、是罪惡的帝國殖民統治體制的構成勢力。紀念女王，卻不可罔顧歷史事實，為其代表的體制塗脂抹粉。畢竟，這個體制僅剩灰燼。

作者是時事評論員

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[歐陽五]