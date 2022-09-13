狄志遠、崔定邦：果斷收地建屋 挽留香港人才

誠然，港英年代的香港社會相當艱苦，並不理想，不能媲美今天的成就；但1967年暴動之後，港英政府決心及迅速開拓新市鎮，確立10年建屋計劃，市民親眼目睹當時政府的決心、體驗到生活改善，早年的沙田、今日相當成功的將軍澳新市鎮，的確是上世紀七八十年代全力發展的成果，過百萬人在新市鎮安居樂業。

幾十年之後的今天，伊利沙伯二世與世長辭，映照今天本地經濟奄奄一息，香港成為全球貧富差距最嚴重的社會，「M形社會」問題未能解決，幾十萬計的香港居民在惡劣居住環境中過活，生活條件倒退到猶如昔日貧困的香港，自然百般滋味在心頭。

昔日說到做到 今日模稜兩可

本港選舉制度已經完善了，理論上從前所謂「立法會阻撓」土地開發的因素已經消失。但近日大批社會上擁有權力的人，為反對收回粉嶺高爾夫球場部分用地興建公營房屋而說項。權貴可能認為一般普羅大眾，以至我們「新思維」這些堅持收回部分高球場用地的人，不懂上流社會的生活需要——球場是傾生意的地方，要為頂尖人才提供優質生活。

不過，如果權貴有親身見過、體驗過劏房的惡劣環境，一定會有所觸動，反思是否必然需要保留整個高球場。幾個星期之前，新思維已經就改劃高球場土地用途提交法定申述，並發表公開聲明。新思維非常支持發展局長及後的回應：政府會「全心全意」收回高球場部分用地，以興建公營房屋。「由治及興」是使社會興旺發展、讓普羅大眾受惠。猶如內地的官員，如果要決心解決一個問題，必定不惜一切、傾盡全力。特區政府千萬不要「興旺權貴特權」，令建屋計劃流於空談。

冀重推私人參建居屋計劃

新思維曾經於去年9月去函上屆政府及地產建設商會，建議全力開拓新界由地產商所持有的農地，並且提供較大的補地價誘因，促使興建高密度的私人參建居屋，每個單位價錢大約150萬至200萬元，讓市民可以輕鬆負擔，並且釋放新界土地的發展潛力。新思維希望特首李家超在其施政報告中重推私人參建居屋計劃，既可擴展置業階梯，亦作為一個挽留香港人才、年輕人的計劃。

由政府持有的土地，例如粉嶺高爾夫球場，收地程序相對簡單，可全力興建公營房屋。至於新界的私人土地，可大量興建私人參建居屋。相信不少人身邊的朋友及親戚，陸續選擇離開香港，他們離開的原因已經超越政治；房價太貴、工作機會流失，同樣也是主因。要挽救港人信心、為人口流失止血，應該讓今天的港人看見猶如昔日建屋計劃的決心，果斷收地建屋。當解決了物業和安居的需要，讓香港人齊心一致，在恢復正常通關之後，大力重建經濟，年輕家庭就可安心發展事業甚至創業。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

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[狄志遠、崔定邦]