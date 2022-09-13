石柱：加強政府主導 增強經濟動能

放棄無為思想 盡快恢復海內外交往

首先，特區政府要放棄過去不干預的無為思想，轉為發揮主導、引領作用。特區政府要有危機感、要有使命感、要有速度、要以結果為導向，積極展開宏觀規劃，出台精準有效的政策來增強經濟動能，推動經濟持續健康發展。

其次，當務之急是必須科學施策，盡快恢復香港與國外和內地的商務交流。毫無疑問，疫情導致長時間內外通關不正常，國內外商務交流停滯，是香港投資、消費、旅遊等嚴重下滑的主要原因。因此當前特區政府必須在總結已有經驗和教訓的基礎上，尊重科學，順應潮流，採取正確的防疫策略，盡快恢復正常國際交往，在不增加內地疫情風險的前提下逐步擴大與內地通關，直至恢復正常。如果不改變目前這種對內、對外近乎封閉的狀况，香港不僅在經濟方面無法續命，也勢必嚴重影響其國際地位。

第三，香港應提升對接國家發展戰略的能力。粵港澳大灣區建設對香港而言，是直接、巨大的機會，三地更高水準的融合和協調發展，將給香港提供更大拓展空間，從而彌補香港在土地、產業和市場方面的短板。香港是重要主角之一，要把積極參與大灣區建設放到十分重要的位置。

「一帶一路」倡議自提出以來，得到很多國家／地區的回應，總體來說得到較好的實施，對於增強中國與這些國家／地區的經濟合作、民心相通，都起到很好的作用。香港政府、行業協會、大中型企業應積極與中央政府、內地行業協會和大中型企業對接，主動了解內地目標和需求，在各層面形成戰略合作，讓陸港企業成為一體。如此前拙文所說，香港不能只做聯繫人，香港要成為主角、主體的一部分。

人民幣的日益國際化是必然趨勢，香港既是國際貿易中心，也是中國的國際金融中心和一帶一路融資中心。與任何其他國際城市相比，香港在這方面具有無可比擬的優勢，可以發揮重大作用。我們香港是否認識到人民幣國際化的重大意義？是否積極配合和推動這一進程的發展？是否認識到這一歷史進程中香港的角色和機遇，香港應該主動做些什麼？

產業結構 必須改變

第四，香港要着力調整產業結構、發展創科等新興產業。香港過去過分依賴房地產和金融的情况，必須改變，尤其是房地產行業的畸形發展，將會使其他行業生機窒息，導致調整香港產業結構和經濟結構成為笑談。擁有幾所國際領先大學和頂尖科研人才，是香港建設國際創科中心的重要基礎。

香港應積極發揮在創科研發方面的優勢，針對地出台更多政策來吸引國際、內地創科專案落地香港；要以北部都會區建設——特別是河套地區開發——為切入點，推動香港創科研發與內地產業和市場的有機結合。河套地區等創科園區的定位必須堅守，不能再成為變相的房地產專案。對於沙田、將軍澳、數碼港等老的科技園區，應該推行升級改造，使其煥發新活力，為香港創科產業的承載和發展作出新貢獻。要出台適當、有效的人才政策，為人才解決住房等後顧之憂，吸引更多創科人才落戶香港、留在香港。

於發展創科等新興產業的同時，還要鞏固原有國際金融中心、國際貿易中心、國際航運中心地位。金融方面，應該在債券、貨幣、黃金、資產管理、虛擬資產等方面，豐富金融業態，創新發展模式，尤其是要抓住人民幣國際化這個世紀機會。國際航運中心將從傳統業務向航運服務等高附加值環節延伸，國際貿易中心則從貨物貿易，向以「數字貿易」為代表的服務貿易逐步轉型。

第五，香港要大力推動文化交流、發展文化相關產業。國家「十四五」規劃給香港的定位之一，是建設中外文化藝術交流中心。香港是中西方對接交匯的重要節點，既有一國兩制的政治優勢，又有遍及全世界的人脈管道。依託上述優勢資源和政策定位，香港可以大力發展文化產業，包括影視、藝術、創意、元宇宙等產業，及培育文化藝術知識產權和其衍生品的交易機構。文化產業的發展，不僅對香港具有經濟意義，也將為促進中外交流合作發揮積極作用。

治港者要敢於打破利益藩籬

大力發展創科等新興產業，鞏固和創新傳統優勢產業，增強經濟動能，事關香港未來的長期競爭力、經濟發展和社會穩定，必須高度重視，要形成全社會的共識和合力。既然要調整，就必然會觸動既有利益格局。能否激發新動能，政府是關鍵中的關鍵。無論是行會成員還是其他各級官員，都必須以有利於香港長遠利益、有利於香港民眾整體利益、有利於解除香港基層民眾疾苦為原則，要有敢於解放思想、打破固有利益藩籬的決心。從最近關於高爾夫球場引發的爭論來看，處於高位、決定香港發展方向的治港者，仍然要時刻提醒自己是否堅持上述幾個「有利於」的原則，是否有自我革命的勇氣。

作者是中國文化基金會主席、中國國家行政學院（香港）工商專業同學會副主席

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