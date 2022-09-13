林筱魯：復蘇需盛事 不能閉官門

在疫情期間，各類文化體育活動的舉辦機構需要兼顧的事情更多，也更複雜。多年來，坊間已「習慣」自力更生，只求能延續大眾支持珍視的活動，也從不介懷主動多走一步。

新一屆政府強調良政善治、同開新篇，本年初政府公布架構重組方案，增設文化體育及旅遊局，銳意令香港成為植根於中國傳統並融會多元文化的國際文化大都會，宏大遠景使文化及體育界為之一振，期望可重髹「盛事之都」的金漆招牌，以重振旅遊業。惟新局上任至今兩個月，一直只聽樓梯響，不見人下來，多項大型盛事偃旗息鼓，叫人失望。

筆者明白世紀疫症當前，政府固然要在防疫及文娛活動間作出平衡。惟當逾萬名觀眾躲在密閉空間的演唱會依然夜夜笙歌，而大坑舞火龍、香港10公里錦標賽等盛事宣告泡湯，理據難以令公眾明瞭。

文體旅局應帶領走向復常

不少團體在申辦活動的過程中，仍未能感受新一屆政府的主動有為。疫情籠罩香港兩年多，社會好不容易走上復常道路，體壇盛事陸續恢復。文體旅局作為政策掌舵人，集文化、體育、旅遊及創意產業大權於一身，理應摒棄以往政出多門的辦事模式，以準確、果斷、高效率的態度，帶領文化、體育盛事走向復常道路，指點明燈，積極提出方案。惟申辦團體面對的現實卻是一個藏於冷氣房、沒商沒量的官門。

文體旅局大可以利用「安心出行」、疫苗通行證、進入場地前快測等行之有效的防疫方法，確保文化、體育盛事在低傳播風險下舉行，而非以「斬腳趾避沙蟲」的方式，煞停所有活動，使公眾失去參與多元化活動的機會，不單使人生活納悶，亦令香港失去一個又一個重振旅遊業的寶貴機會。

勿漠視國際社會對港失信心

文化藝術是城市的靈魂，當世界各地爭相舉辦體育盛事、促進經濟復蘇時，香港就將「國際文化藝術之都」地位拱手相讓予他人，文化軟實力亦悄悄流失。最近又傳出原定明年8月舉行的世界龍舟錦標賽，主辦團體計劃取消香港站賽事，移師至泰國舉辦。筆者希望政府不會漠視國際社會對香港失去信心的情况。

國家在「十四五」規劃中給予香港「中外文化藝術交流中心」的新定位，對香港文化軟實力提出更高的戰略部署和使命要求。文體旅局必須以積極有為的態度，把握每次舉辦大型活動的機會，向世界展示疫後的香港是有能力舉辦世界級盛事、大型體育活動，重奪「盛事之都」招牌，展現中華文化的深厚底蘊，才能不負市民、不負國家所託。

作者是立法會議員

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[林筱魯]