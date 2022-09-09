葉兆輝：用行動創造希望

因此，筆者期望透過今年的主題——「用行動創造希望」——適時和適切地呼籲世界積極面對自殺此議題，為那些在掙扎邊緣的人燃起亮光。有能力的我們應該裝備自己、關心他人並心懷信念，主動為我們的社區以至整個世界，在防止自殺這挑戰中出一分力。國際自殺防治協會（IASP）一直致力在世界各地帶起以預防為本的社會行動，香港亦不例外，我們需要大家的參與。

年輕人自殺率升 令人憂心

在香港，去年整體自殺率為每10萬人中有12.3人，略高於2020年的每10萬人中有12.1人。為有效比較不同地區的自殺率，港大防止自殺研究中心將自殺率標準化，並根據世界人口年齡結構作調整。由於香港的老齡化較其他地區嚴重，去年香港經調整後的年齡標準化自殺率估計為9，與全球水平一致（按2021年世衛資料）；但在整體人口中，我們注意到有兩個群組要多加關注，分別是老年人及15歲或以下的少年。一直以來，老年人自殺率都高於其他年齡組別，當中又以60歲或以上男性尤為嚴重，他們的自殺率由2020年的24.3大幅升至2021年的27.3；而60歲或以上女性的自殺率，則由2020年的14.9輕微降至2021年的14.6。

年輕群體方面，15歲以下的自殺率從2019年的0.7及2020年的1.3，於2021年增至1.7的歷史新高。雖然年輕群體這些數字的基數較低，看上去很微小，但近年的上升趨勢實在令人憂心。我們常說「自殺一個都嫌多」，這句話對年輕人尤其適用。是社會辜負了他們，未有提供向上流的機會，使他們失去了面對逆境的希望嗎？

為弱勢社群提供安全避風港

我們已經在疫情下生活了近3年，當中的防疫措施，難免對我們日常生活造成諸多困擾，及帶來不少壓力、孤獨和焦慮等負面情緒，而這些困難對於弱勢和缺少社區或家庭支援的人來說，更是雪上加霜。最近有不少年輕家庭舉家移民外地，不少長者因為子女或子孫移民而感到孤獨和被拋棄，因此創造跨代支援及重建社區支援網絡以提供安全網，是社會當下要做的。

年輕人亦要面對屬於他們的挑戰——近年全球不但愈來愈多年輕人對社會流動性感到無望，過度使用社交媒體、離婚數目增加及家庭不和導致年輕人缺少家庭支援等，都令他們的精神健康變差及自殺風險上升。疫情期間，低收入家庭面對的財政困難、斷斷續續的停課安排，對在學兒童都造成不同程度影響。因此，學校管理層和相關持份者在這時候更需要抱有同理心，這樣才能為我們年輕一代提供合適支援。在困難之中我們都要靈活變通，為弱勢社群提供一個安全的避風港。

今年已是港大賽馬會防止自殺研究中心成立的第20個年頭，這20年裏，有約2萬個寶貴生命因自殺而告終，受影響的家庭成員估計逾10萬，我們為此感到痛心。失去至親固然悲痛，但逝者已矣，生者如斯，繼續好好生活才是對逝去的親人的最好紀念。

多走一步 關懷身邊人

這些年間，縱使我們滴過汗、流過淚，但我們的使命從未動搖，因為這些自殺個案不單提醒我們要一直堅持和保持謙遜，更教會我們怎樣與社會同行。我們會繼續與有需要人士攜手前行、互相照顧，勇敢面對前方的挑戰，繼而共創一個充滿希望的美好香港。在此，趁機會多謝香港賽馬會慈善基金、教育局優質教育基金等，及不少熱心人士慷慨支持中心的運作，與我們同行。

也許我們每年只有一天的世界防止自殺日，但其意義遠遠超過這24小時，因為我們期望透過它來把防止自殺的意識、相關支援和行動，融入我們日常生活，例如鼓勵大家花時間跟你身邊的人多相處，並在發現異常時主動提出。大家多走一步，便能夠讓身邊有自殺念頭的人感到被關懷，從而願意尋找幫助。我們亦可以多留意身邊有哪些資源，能夠幫助到自己或親人朋友——即使我們永遠不知道這些在什麼時候能派上用場，但有這種意識，足以令我們可預備隨時為有需要的人伸出援手，因為我們相信，再小、再簡單的動作都是一縷亮光，能夠為在痛苦之中的人帶來一點溫暖，在絕望的黑暗中照亮尋求協助的途徑。

只要我們繼續堅持並懷抱希望，社會總有一天能夠渡過現在的風雨，在陽光明媚的彼岸迎接美好明天。

作者是香港大學賽馬會防止自殺研究中心總監、國際自殺防治協會國家代表

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[葉兆輝]