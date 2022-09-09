曾志豪：共產黨特色的「生命高於一切」

誰知道在今次四川地震，這句話還真不是一句「空話」，而是非常重要的指示，因為有官員沒有把生命放在最前，而是防疫優先。

四川省瀘定地震，當地政府宣布全境管控，「只出不進」，暫不接受社會救援力量搶險救災。災民及救災人員每天須做核酸檢測，群眾須堅持「不聚集、不扎堆、不聚餐」，避免發生交叉感染。

大型天災面前，地方政府居然拒絕外界援手，而受災地區明顯不是社會資源特別豐富，這難道真是為了防止疫情串連而自我封閉的考慮？而災民亦不能只顧逃生，除了避險，還要避人避疫。地震後有飯吃不奢侈，還可以恪守社交安全距離，才是最大成就。

成都更發生居民逃生的時候被「大白」（核酸檢測人員）或社區保安以「疫情」為由攔阻，小區出入口被封阻，災民都在問：「逃生是否違法？」這個問題成為問題，本身就是一個問題。

為何生命面前，「防疫」仍是官員心頭所繫、重中之重？原因很簡單，天災下死人，是天意；防疫破功，是大意。官員不怕天意，卻怕被上級批評大意，因為烏紗帽不是上天給予，而是領導賞賜。

二十大召開在即，你地方官員防不了地震，無人怪你；防不了疫情，便算是給習近平連任製造政治問題了。黨性在這一刻戰勝了人性，也應驗了官媒新華社社長傅華的「3個一分鐘」：「一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向，一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野。」清零大政策，一分鐘都不可偏離。

你說黨對生命的重視，也是有傳統脈絡。1976年唐山大地震，聯合國願意派出多國救援部隊，卻就是被毛澤東拒絕了。不管原因為何，生命就是沒有放在優先位置。

2008年汶川地震，「豆腐渣工程」一直是當局迴避的問題，提出調查的人變成「尋釁滋事」，也是沒有把生命放在優先位置。

想起當年打擊「超生」口號：寧可血流成河，不可超生一個。看來，對生命的「重視」，至今不變。

作者是時事評論員

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[曾志豪]