張蓓：英國新首相上台 對華政策怎麼走

首要任務是緩解生活成本危機

當前英國正面臨一場嚴重「生活成本危機」，且尚未看到危機緩解的迹象。英國能源價格飈升、通脹率已創40年新高，超過其他G7（七國集團）國家。高通脹嚴重壓縮居民生活水平，預計2023年1月普通家庭的能源帳單將達4300英鎊（約3.9萬港元），是2021年1月的3倍。通脹壓力下，企業成本上漲，罷工持續蔓延。由於秋冬來臨在即，能源需求上升，卓慧思執政後的第一緊迫任務就是緩解生活成本危機，以阻止危機進一步惡化。

生活成本危機之外，卓慧思還需為英國增長乏力尋找藥方。約翰遜執政期間，雖不斷宣揚「脫歐機遇」和樂觀精神，但難掩英國經濟頹勢。脫歐紅利毫無蹤影，受疫情和脫歐雙重衝擊，英國在G7經濟體中經濟表現墊底，疫情復蘇速度最慢、態勢最弱。英倫銀行已發出警報，稱英國將在今年第四季步入衰退，且衰退將持續到2024年。此次保守黨黨魁競選的核心問題，就是經濟增長。卓慧思主張回歸「戴卓爾主義」，以減稅、去監管，刺激經濟發展。40年前的藥方能否適應當前形勢，尚不可知；唯一確定的是卓慧思既要兌現減稅承諾，又有救助民眾應對高通脹的任務，她將面臨格外棘手的財政難題。

卓慧思亦處於一個相對弱勢的政治局面。她贏得此次黨內競選相當不易，既不是保守黨議員的心頭好，在黨員投票中與辛偉誠的差距也沒有想像的大。卓慧思只是繼承了約翰遜未完成的任期，沒有大選的背書，在黨內地位尤其薄弱。

於競選期間，她盡顯政客手腕，向約翰遜盡忠，向黨內右翼示好，這才贏得選舉勝利；但成為首相後，弱點將無處可藏。約翰遜已敗光了民眾對保守黨的信任和好感度，在野工黨在民調上奮起直追，積極謀劃提前大選。卓慧思對歐盟示強、反對「反省文化」，或能贏得黨員喝彩，惟若無法在最初的幾個月迅速做出成績，恐怕無法贏得議員信任，更難扭轉民心。

料對華政策更強硬

卓慧思的對華政策同樣引人關注。近年來，她逐漸成為保守黨對華鷹派的代表人物。任外相期間，她鼓吹「民主與威權」制度對抗，宣稱「中國崛起並非不可避免」，在新疆、香港、台灣等問題上多次發表錯誤言論。於黨內競選中，她與對手辛偉誠比併對華強硬，宣稱要打擊如抖音等中國企業，並限制對華技術出口。此外，她還宣稱將在上任後更新去年3月約翰遜政府發布的《安全、防務、發展和外交政策綜合評估報告》，增加關於中國與俄羅斯的章節，正式將中國列為英國國家安全的「威脅」。可以預計的是，卓慧思執政後將推動英國對華政策氛圍進一步強硬。

卓慧思這一政策取向，有明顯個人特徵。她雖外交知識有限，卻意識形態色彩強烈。她曾將黑海稱作波羅的海、將俄羅斯城市認作烏克蘭城市，暴露其外交知識的匱乏。她作為外相的最後一個大動作，是削減對英國外交部「英國—中國中心」（Great Britain-China Centre）的資助。顯然，她認為英國對華政策不需要基於了解、交流和信息，只需基於「信念」、「價值觀」。

卓慧思拋棄務實精神、深陷意識形態，也是脫歐後英國國內政治的特點。過去幾年來，英國為「脫歐革命」大搞意識形態至上、拒絕務實理性，不顧經貿利益和盟友團結，主動採取單邊對抗態度，無法與歐盟建立建設性的關係，在對華政策上也是如此。約翰遜執政期間，保守黨內主張務實合作和主張意識形態對抗的兩種邏輯，同時存在且激烈博弈，但後者已逐漸佔據優勢，遏華制華的聲音愈來愈強勢。

此外，英國對華政策的轉變，也源於脫歐後英國在不斷變化的國際形勢下，對自身地位的盤算。數年前，英國積極推動中英「黃金時代」，旨在把握中國發展對英國的機遇，當時的財相歐思邦（George Osborne）甚至稱要做中國在西方的堅定支持者。然而過去幾年間，美國愈加對其遏華制華的目標不加遮掩，並以此為核心重新組織其盟友和全球戰略，劇變的國際形勢，縮小了英國外交的靈活空間。此外，英國脫歐後與歐盟分道揚鑣，無法參與歐盟戰略自主，對自身發展方向更加迷茫，更傾向於投身美國的全球戰略安排。

明智執政者應將重心放國內

可以預計的是，卓慧思上台後英國對華政策在姿態上將更強硬，中英合作氛圍將遭遇挑戰。但同樣需要看到的是，未來相當長一段時間，英國都面臨艱巨、深刻的國內困境，任何一名明智的執政者都應將重心放在國內，而非先挑戰其第一大貿易伙伴歐盟，再與第三大貿易伙伴中國對抗脫鈎。外交政策理應服務國內發展，否則無論多麼張牙舞爪，都無法挽回全球影響力的下跌。歸根到柢，英國外交如果徹底失去靈活性、務實性和創新性，無論話語多麼動聽，都不會得到世界尊重。

作者是中國國際問題研究院歐洲研究所助理研究員

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[張蓓]