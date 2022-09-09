尹子軒：英新揆接手爛攤子 難解內外困局

卓慧思擊倒相對溫和派的辛偉誠（Rishi Sunak）顯示了，即便對手辛偉誠部署多時，甚至在疫情中可算得上是一個稱職的財相，保守黨內部依然由脫歐鷹派及極端古典經濟自由主義者把持。

因此，在外，不但可以期望卓慧思延續前首相約翰遜，其每逢遇上內政問題定必攻擊一下歐洲這個在他支持者眼中視為萬惡之源的稻草人，來展示政府權威的習慣；對內，脫歐造成的任何負面經濟影響，亦將繼續在「都是布魯塞爾／德國人／馬克龍／普京的錯」噪音中被淹沒。

保守黨極右翼勢藉機加深英歐隔閡

美國總統拜登在卓慧思上任後的第一通電話，就是警告她不要啓動脫歐協議中的第16條緊急條款，徹底將脫歐協議推倒重來，危及北愛爾蘭邊境穩定，這本身就是一個非常、非常大的警號：當歐盟是英國最大的進出口伙伴，脫歐這個本來已經愚蠢的決定所帶來的嚴重經濟後果，已初步顯現，但靠套弄疑歐民粹維持政權的保守黨極右翼，有極大可能借卓慧思之手加深英歐之間的隔閡。

雖然說新冠疫情多少掩蓋了一部分英國經濟下滑的迹象，然而根據倫敦歐洲改革中心（Centre for European Reform）副主任John Springford以多模型比對估算的結果顯示，就是將疫情造成的經濟衝擊計算在內，2021年首季GDP（本地生產總值）增長少了310億英鎊，達5%，而英歐清關問題所影響總體貨物貿易（total goods trade），更是相差13.6%，達317億英鎊之譜。今年4月時，甚至脫歐派領袖李思銘（Jacob Rees-Mogg）都提出押後全面實行英歐進出口邊境檢查，就可見問題嚴重。根據OECD（經濟合作暨發展組織）數據，2016年英國脫歐公投之後到2022年，歐盟27國人均GDP增長達9%，英國僅4%。

不幸的是，保守黨內極右派所擁護的卓慧思，一直是約翰遜政府攻擊歐盟的先鋒。作為當時的外相，卓慧思是脫歐始作俑者約翰遜思想的延伸：就在今年6月初，約翰遜僅僅從黨內不信任動議中苟活下來之後，便立刻急不及待打出他的又一張「脫歐牌」；卓慧思作為約翰遜手中的「棒子」，就提出了要求單方面廢除北愛爾蘭協定的北愛爾蘭協定法案（Northern Ireland Protocol Bill）。事件已經激怒歐盟，歐洲委員會（European Commission）副主席在6月15日已公開表明，將會把聯合王國告上法庭之餘，更將取消部分甚至全部已在商討中的英國對歐盟自貿協議。

英國逐步踏入冬季能源危機

正如筆者早前文章說過，約翰遜本人以「脫歐」意識形態和機會主義至上的態度執政，以身教黨友他的辦事原則：「政績」就是將鼓動排外的民粹進行到底；如果遇上民粹無法掩蓋的內政問題，就靠其他噪音蓋過脫歐造成的腥臭——卓慧思作為約翰遜的外相，走上這條行之有效的老路，不過是時間問題。

烏克蘭戰事導致全歐能源供應緊張和通脹高企，恐怕不是新聞，甚至連大洋彼岸的香港股民都（自稱）略懂；然而在歐盟（尤其是最為焦慮的德、法）平均已從各方蒐羅到其整個天然氣儲存設施容量的八成以上，幾乎已足夠度過整個冬季的同時，才剛換上卓慧思的聯合王國卻恍如如夢初醒，在儲能設施不足加上能源供應鏈畸形兩大要素下，正無可避免地一步步踏入冬季更大的能源危機裏。

卓慧思不可能解決通脹爆發

根據歐洲天然氣基建組織（Gas Infrastructure operators of Europe, GIE）的天然氣儲存數據，截至9月6日，德國和法國已各自填滿其儲存量的86.8%及93.7%，而英國倒是填滿100%了——乍看是相當亮麗，但細察就知道聯合王國的困境：德法的存儲量分別是212.6TWh（terawatt-hour）和123.3TWh時，全英國的儲存量卻不過是10TWh。而且聯合王國對天然氣的需求亦極大，根據英國國家統計局數字，聯合王國不但是天然氣淨進口國（主要由挪威、卡塔爾、俄國及美國輸入），天然氣更佔2021年英國耗電量來源的42%。

整體儲存量小之餘，能源價格飈升問題，更被聯合王國的畸形能源市場所激化：由於一直以來對能源供應商採取放任態度，而且並無如歐陸般深度國有化能源產業，根據政治風險諮詢公司Eurasia Group的能源、氣候及天然資源研究主任Henning Gloystein接受CNN（美國有線新聞網絡）採訪的說法，實際上由於英國政府和市場條件允許，許多英國能源供應商並不開採或生產能源，而是採用類似經紀行商業模式運作，從全球各地進口能源，然後再轉售消費者，從而賺取差價。也就是說，英國能源價格對於市場供需極為敏感：在冬季能源價格將更高，也就意味着英國通脹將只會更高。

深層改革恐付諸闕如

可別忘記，家居要用電，英國工業亦要用電，而英鎊疲弱將令更多工業被迫將成本轉嫁到消費者身上。依目前卓慧思的言辭所見，她亦只能治標不治本地提出能源價格上限，輕輕幫到家居用戶。更深層次的改革，在保守黨內接近教條式的市場主義者的阻攔下，恐怕亦付諸闕如。

卓慧思從約翰遜手上繼承的爛攤子，一部分是新冠疫情天災所造成，然而更多是保守黨咎由自取。作為海內外脫歐派遮羞布的「全球第五大經濟體」名銜，在IMF（國際貨幣基金組織）最近的經濟評估中，終於落下——聯合王國不但被其前殖民地印度超過，更被預測於2027年落後印度五分之一。當然，事實和數據這些資料，對保守黨首相來說，不過是又一個大事化小的公關事項而已，且看下次大選，保守黨能靠「脫歐」口號撐到何時了。

作者是香港國際問題研究所歐洲研究主任

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[尹子軒]