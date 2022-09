羅健熙：保港競爭力 防疫應鬆綁

確診數字上升,我觀察到市民其中一個比較大的關注,是擔心政府的防疫措施會否再次收緊。市民的擔心,當然很大程度上是源於自己的生計、子女的學習、生活的不便等,但亦同時有對整體社會未來如何與世界接軌等的憂慮。11月舉辦的國際七人欖球賽、金管局的國際會議,最近不時受到討論,如何讓香港向世界展示社會已從疫情中復常,這兩項活動都將是指標。我相信,對潛在仍然希望來港投資、舉辦活動的人而言,這兩個月政府的應對方法,也將會納入他們的考量。

政府應提出清晰復常路線圖

李家超政府上場後,在放寬入境限制上落實了重要改變,將外來入境人士的檢疫要求改至「3+4」(3天酒店檢疫加4天家居醫學監察),令不少市民相信,新政府在疫情控制與社會長遠經濟的平衡中,對後者給予更大關注。這亦是社會不同界別和人士的較大共識,在「不躺平」之中要盡快開放,以免外來投資者和旅客無視香港,影響國際金融中心地位;同時亦可避免香港各行各業繼續受疫情影響而陷入嚴重的經濟困境。故此,「3+4」的安排確實受到市民歡迎,亦期望可以盡快由「3+4」變成「0+7」。

我們一直主張,政府應給市民看到較清晰的抗疫/復常路線圖。這不單是讓香港市民在長期抗疫、疲累無感中,看到較清晰的目標而不至於失去動力,同時亦可加強外來投資人士、國際會議或大型活動的主辦者,對於在香港舉辦活動的信心。

疫後復常政策的確定性,對上述相關人士都相當重要,任何人或公司要展開未來規劃,都會評估該規劃會否因當地政府的政策轉變而無法推行,不會令自己過分失去預算。如果無法確定即將進行的投資或將要舉辦的活動可以如期推行,又有誰會願意冒險花錢、花心血在香港舉辦活動呢?

鄰近地區的競爭者都全速復常,並提供種種誘因和方便,吸引外來投資或國際活動。執筆之際,看到外媒和本地媒體報道的一些情况——

鄰近地區競爭者全速復常

(1)新加坡航空今年首季純利達3.7億新加坡元(約20.6億港元),比去年同期的4億新加坡元虧損大幅改善;該公司今年4至6月的季度盈利為5.5億新加坡元(約30.7億港元),是歷史上第二高的成績,並預計年底客量可回復至疫情前的81%;以香港為基地的國泰航空,預期年底客量只為疫情前的25%(註1)。

(2)新加坡今年9月底至10月初將舉辦F1格蘭披治大賽,原定明年8月在香港舉辦的世界龍舟錦標賽,將移師泰國舉行。

(3)今年第二季各地機場客運數字比較,新加坡樟宜國際機場處理了730萬人次乘客,印度德里、泰國曼谷蘇凡納布機場各有320萬人次,首爾仁川機場290萬人次,馬來西亞吉隆坡國際機場260萬人次,而香港國際機場的客運量是59萬人次(註2)。

這些比較,怵目驚心。更令人擔心的是,當外資、國際組織習慣了不用考慮在香港投資或舉辦會議活動,香港要在未來重新獲得關注,將會事倍功半、吃力不討好。

至於本地情况,政府和專家都說要加強推廣接種疫苗;特首李家超本周二出席行政會議前會見傳媒時亦表示,長者疫苗接種率並不理想。根據最新的政府統計數字,香港市民已接種3劑疫苗的比率,20至69歲的各個年齡段均已超過七成,70至79歲接近七成,80歲或以上則已達到五成(數據截至9月7日)。以上數字,未包括疫情至今逾150萬確診者因染疫而得到免疫力的一群。

我們明白疫苗對減低重症和死亡率有其科學證據,社會普遍亦希望可以保護老弱人士免受疫症之害。經過如此長時間的疫苗推廣,我傾向相信長者已十分清楚知道疫苗的效用,而經歷了疫情高峰至今都仍然未打針的,都是經過仔細思考、平衡了自己染疫風險後的決定,要再在這群組進一步催谷接種率的成效十分有限。我們是否要因為他們的個人選擇,而限制全社會,值得我們思考。

應盡快撤限聚令

最後一提,現時的「限聚令」(即香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》)仍然維持「​​禁止在公眾地方進行4人以上的群組聚集」。當食肆早已重新開放堂食,演唱會、宗教活動和各項運動賽事均可在某些條件下舉行,維持「限聚令」的科學依據和實際作用實在無法理解,政府應盡快撤銷相關限制。

註1:"Singapore Airlines swings to profit as passenger traffic improves", Reuters, 28 July 2022.

註2:"Singapore's Changi Airport now Asia's busiest airport as Hong Kong falls further behind", Inside Asian Gaming, 15 Aug 2022.

作者是民主黨主席

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[羅健熙]