陳帆川：Medium放棄新聞合作 寫文再難賺錢？

Medium於2012年由Twitter創辦人Evan Williams成立，用戶發表博文，可按點擊率和讚好數字等一系列指標獲得報酬，開台之初稿酬豐厚，吸引大批網絡作家進駐。當時各大社交媒體平台無一向作家提供報酬，遭人批評剝削創作人熱誠，Medium的出現為全球網絡作家帶來希望。

不過Medium慷慨的分紅制度終究無法自負盈虧，而且充斥愈來愈多濫竽充數的文章，於是平台不斷改革，大幅削減稿酬，又一度高調跟著名記者合作，希望藉獨家新聞吸引訂戶，隨後又突然中止計劃，政策朝令夕改。

10年過去，Meta霸權固若金湯，文字愛好者轉戰電郵這個老媒介跟讀者直接聯繫，付費newsletter（新聞通訊）蔚然成風，Medium卻一直無法成為主流，創辦人Evan Williams最終在今年7月黯然交棒。新行政總裁Tony Stubblebine分析公司處境時直言：「從根本上說，Medium錯在認為新聞可令它發光發亮。」

他認為Medium應該鼓勵專家直接撰文，而非靠記者採訪專家然後發表報道。另外，雖然該平台的崛起全靠分紅制度，但Stubblebine認為公司應專注為作者尋找讀者，待他們累積名氣後，自然有方法賺錢，論調跟其他社交媒體巨頭如出一轍。

Medium的失敗，再次證明了媒體數碼化的困局：第一，要將文字變現，非常困難；第二，用戶原創內容平台往往變成毫無營養的內容農場；第三，記者這個中間人的角色可有可無，持續被科技公司拋棄。

後兩點其實息息相關——如果內容由記者把關，便不會淪為內容農場；不過記者寫文成本高，收視又沒保證，科技公司每逢想要「洗底」提升形象，便高調跟媒體合作，每當財政緊絀又將傳媒棄如敝屣。

有人會問，Patreon不是寫文賺錢的出路嗎？比起Medium，Patreon更像一個收費機器，作者不止是賣文字，而是賣名氣。寂寂無聞的人想走這條路，首先得在社交媒體闖出名堂，而要在「大染缸」內突圍，往往不是單靠紮實的文字可以辦到。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]