羅崑：設香港文學館 促進講好中國故事

文創產業是指利用文化與創意，及追求精神價值來創造財富的產業，其中的展現形式可以包括傳媒、影視、音樂，及更為重要的是文學作品等各類文化活動，當中所能彰顯的意識形態與價值論述的文化軟實力，不容忽視，加上香港故宮文化博物館及M＋博物館等大型文化基建建成，的確為本地文創發展注入力量，也見到特區政府近年積極推動本地文創發展的誠意。

講好中國故事 需處理兩方面問題

不過有意見指出，目前香港的文化政策只是強調「中西文化薈萃」特色，卻把最重要的資源投放在英美主導的西方文化上，花費不少成本採購與本土文化毫無關係的西方藝術品、舉辦只有權貴與精英階級熟悉的藝術活動，似乎有意排除本土文化藝術工作者。資深文化人胡恩威更指出，香港故宮館以西方模式展示中國文化。由這一視角反映的是，目前的文化政策的確是有忽視本土文化輸出的走向，更沒有呈現中華文化的底氣，社會大眾又未能以熟悉的文化來提升對文藝的認識，香港如何向世界講好中國故事？又如何做好中外文化藝術交流中心的定位？

文體旅局必須知道，要推動香港的文創產業以促進文化樞紐發展，並向世界講好中國故事，就需處理好「傳承本土文化」與「承受外來文化」兩方面，才可提高社會大眾的文化素養。因此，要緩解傳承本土文化的問題，當局確實有必要回應文化界多年的在西九文化區建立「香港文學館」的倡議。

事實上，香港文學館不僅是文化人聚腳的地方，更是普羅大眾最為方便接受文學教育的地方，讓社會更多人認識與中華文化不可割裂的香港文學，從而感受香港這個城市的獨特創意與文化氣息。我們要相信，文學並不是少數人的語言，而大眾日常接收到的文化信息，包括影視、音樂和戲劇等表演藝術，大多是改編或取材自文學作品。可以說，文學絕對是文藝不可或缺的元素。

促進文藝走入社區

進一步說，建立香港文學館的重要意義是有助促進文藝有效走入社區。當局可藉建立文學館的契機，推動民間團體鼓勵市民透過閱讀本地文學，認識社區文化歷史，或可考慮資助團體在各社區舉辦文學沙龍、講座或各種文學思想交流場所，達至文藝氣息普及社區、惠及大眾。

當然，筆者絕非否定香港的文化政策要有其「國際性」，就如早前香港巴塞爾藝術展（Art Basel），引起社會大眾關注本地及國際頂尖藝廊的藝術品，在一定程度上提高香港的文化水平。但同一時間，我們是否要反思為何港人普遍不寄望／不以本土文創或本地文藝工作者的作品自豪？

這突顯了以英語主導的國際語言所散發的文化軟實力，是最能掌握國際競爭力的優勢和發展。簡單來說，自改革開放以來，本地或內地精英為融入國際，他們可能更熟悉西方文化及歷史，卻對中華文化一知半解，以至更易受到西方文化軟實力影響，而又不會向西方講解中國故事、消除國際對中國的負面印象。

勿忽視香港地理位置優勢

因此，建立香港文學館是尊重本地文化界的重大舉措，也為推動文體旅局的文化政策向前走，做好承受外來文化方面的問題。我們要相信，文學館是作為各種文學思想交流的重要平台，也是作為促進中國的優秀文學傳統與西方文學交流的基地。不要忽視香港有中西文化交流的地理位置優勢，這有助促進香港、中國與世界文學的交流與接軌，從而使具有中華文化底氣的香港特色文化走向國際，具有精通英語能力的精英可以推動香港這座獨特城市，成為講好中國故事的人文地標。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

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[羅崑]