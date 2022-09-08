胡恩威：香港需要文化空間規劃培育人才

正如政府很多年前說推動大數據，但只是辦了很多大數據活動、興建硬件、推出一些計劃讓大家申請，大數據就當是有了。如果又用這種「推計劃、辦活動」的模式，是未能真正建立香港中外文化交流中心。那麼具體應怎樣做？

其實第五個方向——培育人才——是最重要的。但怎樣培養？如何培養？目前香港還沒有任何計劃。大專院校並沒有具體的培育政策，只喜歡用一些抽象人才。其實人才需求很大——技術人才、管理人才、創作人才，這一方面香港幾乎沒有任何具體行動綱領。在內地有一套整全佈局，文化和旅遊部轄下的國家級藝術學院、專業藝術學院、技工藝術學院，有系統地設立文化管理。現在香港說培養人才，其實培養怎樣的人才？能夠做到什麼？這些指標怎樣訂立？其實也是十分虛無。

只花錢是無可能成功

香港目前最缺乏的，是具10年以上經驗的中層人才，流失量很大。很多人都不願意留在這個圈子裏，因香港發展空間太細，這跟文化設施和空間有關，因為目前香港沒有一個世界級的文化空間規劃佈局。你到東京看看，有過萬個文化藝術空間場地、展覽場地、表演場地，大大小小都有。

空間和文化發展是最重要的，沒有空間，沒有人才，只花錢是沒有可能成功。本來西九文化區應該負起以上五大方向的任務，但可惜，西九文化區目前變成一個文化活動中心，裏面的硬件和原先規劃像倫敦West End區域，距離愈走愈遠。裏面的空間租金極度昂貴，花了幾十億元興建博物館，原先計劃的會展中心及文化藝術相關的小型場館，基本上完全取消。本來西九拿了216億元，是需要興建一幢供藝術家工作的LOFT space型空間，現在又不見了。

文體旅局應訂文化空間規劃藍圖

香港政府需要有一個文化空間規劃策略。上海近20年努力開拓他們的藝術空間，從展覽空間面積來說，上海已經達到紐約、東京的水平。畫廊多、模式多，私營博物館又有。目前香港的博物館發展非常落後，仍是公營主導，而且把所有展覽面積加起來，也難及紐約博物館的面積。所以，文化體育及旅遊局應該做一個文化空間規劃藍圖。香港現在需要的，不是自誇世界級的場館，而是真正達世界水平的場館。

所以，中外文化交流中心的建立，是一個生態系統的改變。其實上海已經超越香港，成為真正有對接能力的地方，他們在商業上能夠與百老匯合作、上演百老匯音樂劇，而且可以本地化，改編成普通話。香港其實有這個能力，欠缺的是空間資源及政策配合。上海的視覺藝術、展覽方式多元化，香港只有一座M＋，但在上海，博物館已有很多不同發展，而且培養上海自身的策展人，有能力展示上海軟實力，惟香港仍然是依賴外國人、非本地人去做。

香港文化藝術變成了香港上層社會的社交活動平台，它欠缺對民間的滲透力，與民間沒有關係。整個M＋用幾十億元，為了一名瑞士人設計，而且裏面的藏品與香港基本上是完全沒有關係。為什麼香港政府會說M＋是世界級呢？真的是摸不着頭腦。而它構成的文化安全問題更是非常嚴重，因為M＋拿了「後八九」時期、北京一個小區的藝術品與其他人交流，這有什麼交流價值呢？我亦不明白為什麼這個是世界級。而整個M＋展覽粗疏，它只是倫敦、紐約博物館的一個劣質翻版，裏面的展覽佈局，由文字介紹以至整個展覽都缺乏深度，外表上像一間高消費的百貨公司。

港不應留戀90年代模式

有一點值得注意，就是香港政府長期說要培養人才，但要培養什麼人才？辦活動消費一下年輕人的時光，好像就是香港目前政策的唯一指標。其實中外文化交流中心是一場軟實力大戰，需有不同兵種和策略去做。香港軟實力的消耗，正正就是因為軟生態未能形成一個團隊、沒有具體方案。

特首的施政報告需要跟進這5個方向。這5個方向如何做？怎樣做？需要有具體、系統性的演繹和分析，要有具體目標，而且香港要參考深圳和上海在做什麼，不應該留戀上世紀90年代一面倒親西方，那種沒有文化自主、沒有文化自信、沒有文化自由的模式去發展香港文化。

作者是全國港澳研究會會員、進念．二十面體藝術總監

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[胡恩威]