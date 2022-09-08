伍于祺：網絡罪定義不清 當局宜諮詢業界

法改會開宗明義，指因應《港區國安法》的訂立，有需要改革香港電腦網絡罪行的法律。在現行法例下，一般會用《刑事罪行條例》第161條「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦」檢控網絡罪行，例如黑客入侵、網絡詐騙、在網上發表挑釁言論等。然而條例涵蓋範圍太廣，加上於1993年立法，於現今社會已不合時宜。2019年律政司在協和小學教師泄露試題案終極敗訴，再次引發社會對條例的質疑，包括條例釋義和適用範疇。

涉複雜技術問題 稍不慎便誤墮法網

法例要與時並進，相信無人會反對。惟筆者留意到，法改會擬訂立的5項罪行，背後牽涉複雜的技術層面和實際操作，無論業界或市民，稍一不慎便會誤墮法網。首先，諮詢文件提到的「非法取覽程式或數據」為新訂罪行，建議中並無規定要有惡意成分，字眼上的定義亦非常含糊。舉例而言，網民日常在互聯網輕易接觸到大量原數據（raw data），即直接由數據收集器收到的資訊，如電腦日誌、電話紀錄、Google Analytics等，即使專業人士亦難以定義何謂原數據，何况是普通市民？

至於如何界定「非法取覽」，亦有相當大的討論空間。舉例來說，互聯網上有些數據毋須輸入密碼便可存取；又或一些沒有加密、沒有寫明第三方不可取用的數據，而在法律條文和版權條例規管下，網民未必可以直接取用。當立法後，這些日常的網絡行為是否應視為電腦罪行？LinkedIn於2017年禁止hiQ Labs抓取其平台的公開資料，雙方就此興訟，今年4月美國上訴法院判決hiQ Labs的行為合法。上述情况在港亦非常普遍，法改會定義「非法取覽」時，需向公眾提供清晰指引。

業界方面，資訊科技保安公司、「白帽黑客」（white hat hackers）等不時主動掃描網站漏洞，監察網站是否有資料外泄或病毒入侵，然後向相關政府部門和私人機構提供情報，從而修補漏洞。這些行為本身未必獲授權，在新法例下，業界為避免「踩紅線」，或會停止公布網絡安全風險，變相降低本港網絡的安全度，同時窒礙這類自願的保安或學術研究。

非法干擾電腦數據及電腦系統亦值得注意。演唱會經常掀起搶飛熱潮，部分人會通過一些程式或App搶飛。雖然並非使用者原意，但這類程式採用DDoS（分散式阻斷服務）連結網站，原理上等同攻擊網站；若網站報警處理，用錢購買服務的市民隨時要負上法律責任。這兩項罪行的刑罰不輕，若涉及干擾醫療系統或交通信號系統等危害他人生命的「加重罪行」，法改會建議可處終身監禁，實在不可輕視。

倘不釐清檢控門檻 科企或撤港業務

雖然法改會提出以身分作豁免是其中一個可考慮因素，但現時香港並無組織規管網絡安全公司，業界有可能要訂立註冊制度，甚至要向業界人員發牌。法改會不了解業界運作、不清楚發牌難度和成本，未向業界諮詢便貿然提出5條新法例。一旦法例通過，而檢控門檻仍未釐清，本地或海外資訊科技保安公司在寒蟬效應下，很可能會撤出香港業務，同時降低本地人才的入行意欲。

為期3個月的諮詢期將於10月19日完結，筆者認為法例牽連甚廣，法改會有必要諮詢業界，深入探討所涉及的技術問題。當局亦需向公眾作更多解說，讓市民知道法例界線，並非如一些評論文章所說，以「正常使用網絡不會墮入法網」（註）一句輕輕帶過。

註：〈檢視過時法例 保障網絡安全〉，2022年7月28日《香港商報》

作者是香港互聯網協會主席

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[伍于祺]