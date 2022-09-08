計巍巍：文化交流中心忌「徒有大樓不見大師」

專業團體是開展交流必要條件

首先，海外與內地的文化交流主體是誰，本港是否有足夠且專業的交流主體和人才？文化交流要建立在把握本港及中國文化的基礎上，對等交流具有一定的專業性和民間性。因此，專業人士帶領的專業文化團體的存在，是本港開展海外及內地文化交流的必要條件。

然而，本港具有良好治理結構的專業文化團體屈指可數，部分老牌機構亦因歷時太久而去專業化，功能上名存實亡。政府應當鼓勵專業人士領導的新興專業文化團體的建立，並加快新興專業文化團體的慈善團體資格（R88）審批速度，調動現有文化專業人才的社會服務積極性。畢竟數量充足且治理結構良好的民間組織，是對外及對內交流活動的必要主體，只有對等的專業人才和專業組織，才能擔負起對內及對外交流的重任。

發展「北部都會區文化遺產走廊」

第二，政府可在現有相關文化資助基礎上，運用政策工具，發展「北部都會區文化遺產走廊」。本港屯門、元朗所在的北部區，有豐富的文化遺產資源，本區攜帶的地下文化遺產資訊，對重建香港地區史前史、重新定義其在歷史時期的軍事及經濟角色，具有重要意義。北部區廣闊的待開發土地，也為香港文化歷史發掘提供了可行性，以天水圍文物修復資源中心建設為開端，開發此區文化遺產資源的集群效益。

從現有政府資助來看，與歷史文化相關的基金，包括各類社區投資共享基金、教育基金、科技創新基金及鄉郊保育基金。在此基礎之上，政府可考慮以北部區域發展為契機，運用適當政策工具鼓勵公營機構、私人業主和發展商，在區域旅遊及房地產開發過程中推行文化遺產教育創新。例如政府可在社區投資共享基金基礎上，建立社區博物館借展機制，與社區及發展商協作，推行社區博物館和文化遺產公園設計及營運，用共同的文化遺產增進社會共識。相關經驗可向內地及海外借鑑。

政府亦可在北部區發展的過程中，將文化遺產保育設計放進發展商政策優惠範圍內。清楚認識本地文化根基，了解香港之所長，明白其在中國文化及世界的特色與地位，是文化交流的信心所在。

第三，政府可考慮設立基金，引導專業研究團體參與國際課題，以及與民間團體協作參與國家級或世界級文化遺產評定。參與是交流的高級形式，對外及對內交流必然要建立在共同課題的基礎上。就筆者所熟悉的文化遺產領域而言，目前存在明顯的資助空白。由於對地下物質文化遺產缺乏足夠的專項研究資助，南島語族（Austronesians）及農業起源等國際性課題難以開展，失去了參與國際課題討論的話語權。

積極參與內地海外研究

政府在促進文化交流的目標下，應該填補資助空白，促進國際級社會科學研究課題的開展。另一方面，本港應積極參與中國及世界文化遺產評定，例如聯合國糧農組織「重要農業文化遺產」評定、國家文化遺產公園申請等。只有積極參與和尋找共同課題，對內及對外交流才有共同話題。

香港的文化角色，隨附於中國文化且具有邊陲特色，自古便是中心地帶文化向海外輻射的前沿。因此香港作為中外文化交流中心的角色，可能更偏向於中國文化向世界的擴散。在此定位基礎上，香港可通過專業人士所帶領的專業民間團體，積極參與國際、國內的共同研究課題，及倡導地區文化發掘與展示，來延續這種地緣文化基因。如此，才不會限於堆砌世界級文化設施，徒有大樓不見大師。

作者是香港公眾考古學會主席

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[計巍巍]