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筆陣：台灣就剩下「擺爛」 ／文：張志剛

【明報文章】在佩洛西之行後，林泉忠在《明報》撰文〈為何台灣人不怕大陸軍演威嚇？〉（2022年8月22日），文內引述其中兩個台灣島內的民調數據以作支持，其目的就只有一個：台灣人不怕大陸的軍事演習。

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