馬仲儀：聲音可滅 調子不變

《明報》歷史悠久，忠實讀者都是有識之士，有些從前不認識的前輩，讀過我在明報的文章後，主動與我交流一番。我的第一篇文章刊於2021年1月，在這不久前，我工作的聯合醫院病房出現了院內感染群組，同事們感到很委屈，我也在專欄抒發一下怨氣。袁國勇教授讀過我的文章，主動與我分享他的想法，令我有點受寵若驚。因為要考慮明報讀者的喜好，所以我為這個專欄執筆的風格也較以往沉穩。

一年多的筆耕生涯確實有點艱辛。近年香港社會轉變很大，固執的我實在糾結，話在嘴邊不能吞下，也不能暢快寫出來。我關注的議題雖是社會民生和公共衛生，但在現時風氣下，這些議題已被政治、權力以及更甚的利益輸送重重包圍，實在再難以醫學科學和公共行政的角度去評論。我十分感謝編輯對我的包容和尊重，給予我自由，如我的文字曾讓你為難，在此致歉。

任建峰律師和我都是一班在2014年雨傘運動後，積極參與公民社會的專業人士。我在那幾年間學習了很多，認識了很多戰友，今天大家流散在世界各地，甚至牢獄之中。就此，我心中雖有不忿、唏噓，但絕對沒有想過後悔和敗退。幸得任律師邀請我參與此專欄，讓我接觸到很多香港人，獲得了滿滿的鼓勵和祝福，我也誠意與大家分享。就是愛和正義，辨別出誰是真香港人。

最後在此勉勵明報的讀者和同工，我們的聲音可被滅，但千萬不可自己變調。歪理和邪惡的事雖層出不窮，但正義從不缺席。

作者是醫生

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[馬仲儀]