周浩鼎：區議會改革 必須破除「一人一票就是最好」迷思

直選可選出優秀者 亦可選出差劣者

以上觀點失於偏頗。直選可以選出很好的人，但亦可以選出很差的人，這其實是任何一人一票選舉制度都不能避免的問題。我們當然可以舉出很多直選區議員如何表現優秀的例子，惟同樣可以舉出很多直選區議員表現如何不濟的例子。

2003年反對派在區議會選舉大勝，當時很多反對派區議員只是靠政治立場當選，其後無心投入地區工作、服務居民所需，市民當時受夠了。2019年的情况更明顯，「攬炒派」靠反中、反政府的政治旗號而當選，主導了17個區議會，將區議會從地區事務平台變成政治鬥爭平台，只搞反中亂港的動作，開會就是為了羞辱出席的官員。他們利用議會資源宣傳「港獨」，例如在辦事處懸掛「港獨」旗幟、在街上掛出侮辱國家的橫額，甚至撥款舉辦帶有「港獨」信息的活動等。

當時攬炒派在把持議會後肆意濫用權力，包括對申請撥款的團體作政治審查，有區議會更被踢爆不惜修改「財務及行政委員會申領撥款規則」，刪除申請團體會址必須位於該區的要求，以便讓「同路團體」的活動可獲撥款資助。

至於這些人服務市民的實際能力，卻令人不敢恭維，例如有人收到市民求助卻不識處理，結果想出將個案轉介予對手的「騎呢」辦法，還自鳴得意、公開炫耀。

這些攬炒派區議員的所作所為，不但毫無服務市民、建設社區的裨益，反而激化社區居民的對立內耗，為暴力和動亂推波助瀾。最極端的是，某區議員在辦公室外貼出「藍絲與狗不得內進」的告示，公然拒絕服務不同政見的市民。

由此可見，一人一票選舉制度並不能保證選出的區議員會有心有力服務市民，或搞好地區管理。另一方面，說非直選產生的區議員不夠問責、不夠貼地、不夠服務擔當，這亦沒有任何制度上的必然性。一直以來，政府很多諮詢架構通過非選舉方式，發掘了很多有服務能力和承擔，也掌握不同方面社情民意的優秀參政議政人才。

區議會的職能是接受政府有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衛生等服務。要發揮好這些職能，其實需要掌握好社區內不同界別群體的情况，並有相關的行政管理認知。

單靠一人一票直選，會否局限了區議員的背景和知識？可否同時通過其他方式令區議會組成更多元化，履職能力更強、更全面？這是值得探討的。

替換不稱職者 並非直選獨有優點

有人認為有直選之下，區議員不稱職就可以被選民在下屆選舉踢走。然而，能夠換人不是直選獨有的優點，非直選產生的議員同樣可以根據其任內表現作評核，要換走表現差的人，亦可以設機制處理。

假如由一些具代表性的持份者選出區議會代表，同樣可以由這些持份者代表評核他們的表現，關鍵是有客觀理性的評核，這同樣有利地區良政善治。簡言之，不同機制各有優劣，可以互相補充、共存。

單靠一人一票 或趨民粹極端

完善選舉制度後，反中亂港分子自然被排除。今天我們探討的是未來地區行政改革的重要議題，在地區行政上，單靠一人一票的選舉，區議會缺乏多元聲音，區議員較着眼於小區利益，部分甚至可能趨於民粹極端，不利區議會妥善處理不同地區或群體的利益矛盾，以及平衡社會整體與地區利益，這仍然無助於促進市民福祉、達至良政善治。

完善選舉制度的重要目標，是發展適合香港實際情况的民主制度，推動更廣泛的民主參與，更好地體現社會整體的利益。在思考地區行政及區議會改革的時候，我們同樣應該以此為目標，反思西方式選舉制度的弊端，並從香港過去選舉制度總結經驗教訓，破除「一人一票就是最好」的迷思。

作者是民建聯副主席

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[周浩鼎]