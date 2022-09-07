簡永哲：主動出擊搶人才 創造條件留港漂

李家超上任之初已強調要提升香港競爭力，這關乎硬件、軟件及制度。本港是先進國際都會，多方面制度完善，房屋供應雖仍未足，但機場、高鐵及鐵路網也算基本有齊，可是當中軟件部分，即人才方面，尤其具備專業背景的，卻愈來愈缺乏。在瑞士國際管理發展學院（IMD）的2021年世界人才競爭力報告中，香港於有關「吸引與留住人才」方面，在64個國家或地區中只排第26位；同年在歐洲工商管理學院（INSEAD）和波特蘭研究所（Portulans Institute）報告中，排名則落後於新加坡。

政府應派員出外說好香港發展機遇

翻查資料，新加坡在INSEAD報告的「吸引、培養和接納人才」方面，超越美國排世界第2，僅次於瑞士，該國這方面的政策絕對值得香港參考。新加坡一早深明自己人口少，立國時間又短，一定要吸納外地人才，故1988年便成立人才招聘委員會（Talent Recruitment Committee），制訂、統籌吸引和留住人才的政策。當地政府在中國大陸、歐洲等全球各地設立駐點，一方面與新加坡企業建立緊密合作關係，以掌握實際人才需求最新情况，同時透過在海外舉辦展覽、宣傳活動等，主動聯繫外地具潛力的學生、專業人士、投資者，推介新加坡的工作及發展機會。

更實際的是，新加坡設有多種簽證供外來專才申請，專業水平愈高，待遇愈好，部分甚至可申請永久居留身分，亦允許其在沒有工作情况下逗留6個月，兼可帶家屬到當地定居。相比之下，香港在這方面比較被動，新一屆政府應恒常派員到外地，用成功留港發展的例子，貼地說好香港故事，說好內地與香港融合下獨有的發展機遇，引入更多元及彈性的簽證措施，才有望吸引一些畢業生或想尋求更好事業發展的人才來港。

勿忽視不同產業人才需求

那應該吸納什麼人才呢？醫生、IT人抑或普通技術較低的工人？「十四五」規劃將香港定位為國際創科中心，坊間有人建議要大舉引入創科人員來港，但筆者希望當局切勿只集中引入某一行業人才。專業人士有很多種，首先要了解香港未來需要，創科是重點產業之一，然而不應忽視其他產業對人才需求的急切性。

眾所周知，基建一直是本港經濟命脈，未來北部都會區計劃興建90萬個單位，還有商業設施，又有多條鐵路和道路工程要做，加上人工島大計，建造、運輸及維修保養相關行業的專業人才需求必然龐大，並有長遠持續性。

當然，本港要引入的並非一般地盤工人，而是中高層的測量及建築師、工程師、城市規劃師，以至室內設計師等。事實上，筆者從業界人士所知，近年建造業中層人員流失率極高，很多公司都想盡辦法留人，對外亦不斷搶人。若政府能夠作針對性的部署，補貼企業以鼓勵其提供外來專才的居住及生活津貼，將有助吸納相關人員來港發展。

訂特惠政策 助「港漂」落地生根

另外，基於與內地的緊密聯繫，本港對內地人才有一定吸引力，不過經「輸入內地人才計劃」來港的人才中，僅有12%居港滿7年且最終成為永久居民。筆者認為應優化這個計劃，並制訂一些特惠政策，協助當中的人才及所謂「港漂」在港落地生根。因為在全球激烈追逐人才的今天，這群流動性強、高學歷、高技術的人才，是不少大企業或獵頭公司的「入貨」對象，當局大可參考新加坡政策，助他們更易獲得永久居留身分，又或提供房屋津貼，務求令他們願意留下來發展，為港打拼，這將會是雙贏局面。

本屆政府將於10月發表首份施政報告，房屋問題之外，預料吸納人才亦會是重點章節之一。政府只要明白人才是未來經濟重拾動力的關鍵元素，設身處地代入海外專才的思維去制訂政策，香港要成為人才聚居地，相信指日可待。

作者是公共政策顧問

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[簡永哲]