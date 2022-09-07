劉國熙：從長遠戰略發展角度引才留才

星洲英國引才政策的共通點

除了新加坡推出的新工作簽證計劃外，英國早在本年中已啓動「高潛力個人簽證」計劃，向英國以外的全球50所頂尖大學（包括我國的清華、北大、香港中文大學及香港大學）招攬人才。新加坡與英國的兩個引才政策都有一個共通點，便是對申請者的家屬表示歡迎，前者的新工作簽證計劃更允許家屬在獲得同意書後，不必另行申請工作文件，便可一起前往當地就業。不難看出兩地的人才政策都抓住人才家屬希望得到妥善安置的特性，使相關計劃誘因大幅增加。

此外，與香港鄰近的粵港澳大灣區各省市，早在幾年前便已陸續出台各項人才招徠政策。深圳2011年已推出「孔雀計劃」，大規模、大手筆、成體系地引進海外高層次人才，為合資格人才提供80萬至150萬人民幣不等的獎勵補貼，並額外從外來人才落戶、子女教育、配偶就業、保險等方面提供援助。作為內地城市首個指標性的大規模國際人才引進計劃，成功為深圳整體發展提供支點，大疆創新、光峰科技等科創企業都是該計劃的受益人。去年9月深圳市政府又進一步實施「鵬城孔雀計劃」，就是為了更聚焦深圳重點支持的產業和技術領域，擴大高精尖缺人才的覆蓋範圍。

相比上文提到的3項人才引進計劃，香港近幾年卻未能在人才政策上有所突破。雖然現有優秀人才入境計劃（優才計劃）及輸入內地人才計劃（專才計劃）吸引人才來港，但香港優才及專才協會過去就收到不少來自優才、專才群體的成員指出，他們既不享有普羅市民的大部分福利政策，更苦於香港的樓價、生活水平和子女教育壓力等多方面因素，大嘆待遇與周邊地區大不相同，甚至有被政府放任自流之感，讓人難以接受。即使去年政府將優才計劃名額由2000增至4000個，但不少經有關計劃來港的人士都表示長遠在港安居面臨困難，恐無法安心奉獻。

清華大學經管學院互聯網發展與治理研究中心曾於2019年與LinkedIn聯合發布《粵港澳大灣區數字經濟與人才發展研究報告》，指出2016至2017年間，澳門與香港的勞動力增長均呈現明顯下降趨勢，變化率分別為-2.73%及-2.55%；而2017年勞動力增長速度最快的城市是東莞和珠海，增長率均逾4%。隨着大灣區內部聯通性的逐漸提升，及大灣區經濟一體化的推進，必將進一步帶動港澳勞動力和人才向珠海橫琴、廣州南沙、深圳等內陸城市進一步回流。

思維不能局限於簽證問題

因此，特區政府要追趕人才流失，不能再將人才引進的思維局限於簽證問題，應設立專責部門或委託專責機構，全面且完善地檢討香港的人才政策，並積極針對國家「十四五」規劃中給予香港的戰略定位，制訂本港未來產業發展藍圖和佈局，及有針對性的人才引進策略，包括制訂「高端人才回港資助先導計劃」，圍繞本港應重點發展的領域和產業，重點吸引有本港永久居民身分，且在海外獲得博士學位的傑出人才回港就業、定居，並為已回港工作逾6個月的人才提供一筆過或分批付款的津貼，配合其他幫助人才及家屬安居的各項津貼和政策，增加誘因，刺激人才留港的意欲。

總括而言，人才的規劃確非一朝一夕能夠做好，但只有上述各項工作落實到位，才能幫助政府吸引、留住人才，讓人才扎根香港、枝繁葉茂。

作者是香港優才及專才協會理事兼政策研究中心副總監

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[劉國熙]