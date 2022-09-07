劉健宇：教育界兩大問題 冀教局早日回覆

疫情模式還要維持多久？

現時，教育局表示因應疫情發展、平衡學生健康及學習需要，學校將暫時維持半天面授課堂及現有相關防疫安排。局方同時鼓勵學生疫苗接種率達90%或以上的中學，申請全校或個別班級恢復全日面授課堂；個別完成接種的學生，可參與放學後的課外活動。

在開學前的8月27日，教育局長表示：「若看見疫情繼續向不好的方面發展，我們亦需有些準備，包括探討是否停止全日面授課，或停止一些需要除掉口罩的額外批准活動等。希望能盡快讓整個社會疫情受控，並降低（確診個案數字），讓我們在更安全的社區生活。」

疫情模式的學校教育，教育界在半日面授的基本要求下，首先爭取高中或高小全日面授，其次則是全校推行。然而，雖然一些學校致力爭取全日面授課，但這些努力卻可能因香港抗疫方針的不明朗，而功虧一簣。

此外在邁向「復常」的路上，中學文憑試考核內容，可能根據過去兩年的經驗而調適或削減。考核內容較淺，是師生未能追趕教學進度的結果；但整體學生的質素稍遜，卻趕着被送離中學，則可能是一代人的問題。另一方面，不少研究指疫情下學生的社交能力下降，除了由於疫情下不宜在家外久留，亦因為不少機構在「限聚」下未能舉辦學生活動、聯校活動。

新加坡於8月24日宣布更多放寬措施，包括部分學校活動毋須戴口罩，原因是12歲以下學童難以維持長期且有效佩戴口罩，學生亦因口罩而未能判斷他人面部表情，有礙學習語言與社交；學生參與500人以下的校外活動，亦沒有特別防疫要求。新加坡的疫情、防疫措施與香港不同，但當地政府卻能給予清晰的路線圖，並確切「平衡學生健康及學習需要」，值得香港借鑑。

公民科內地考察怎辦？

除了香港內部抗疫外，與內地通關亦影響香港師生。公民科於上學年（2021/22）在中四級首先推行，今個學年將出現第一批中五學生。據課程指引，公民科總課時為135至150小時，而內地（實地）考察則建議約10小時學時，但並不計算在總課時內。課程指引直言，內地考察屬於公民科課程組成部分，學生應該參與，並要在考察前蒐集和閱覽資料，以及在考察後總結所得與反思，從而完成其專題研習。

港府的取態是爭取香港與內地、海外同時通關，此舉看似兩全其美，但當香港都能夠同時與內外通關，不就意味着中國與世界通關？屆時香港更多是搭便車而已。况且，連「防疫模範生」澳門也在第五波疫情（又稱「6．18疫情」），多次啟動核酸檢測計劃及實施分區分級精準防控方案，並執行「相對靜止管理」措施，最終於8月3日才恢復與珠海通關。

教局應研究替代選項

於新學年，雖然香港與深圳政府攜手為1.8萬名「北上升學」的港生提供「人文關懷通關名額」，方便新生入境內地，但現時要到內地考察的中學生卻有幾萬人，教育界因此有幾個重要問題：假如兩地可能只是有條件通關，（1）部分不符入境內地條件的學生，如何處理？（2）前往內地的交通與檢疫酒店費用十分高昂，誰人支付？（3）若全港學校將有序往內地考察，如何決定學校的先後次序？

由通識科改為公民科，社會各界對局方充滿期望。假如港府因疫情未能受控而決定放棄讓學生前往內地，不如早日為教育界提供替代選項。疫情期間流行的「線上考察」，亦有一定教育效能，教育局應研究如何在替代選項下，使學生的學習成效最大化。

作者是香港歷史及文化教育協會理事

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[劉健宇]