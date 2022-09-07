劉銳紹：簷前滴水不差分 不孝子養不孝人——從「跪茶示孝」看如何引導思考模式

上面所說，只是「孝」的多個角度，皆因最近出現一個熱話題：向父母跪地奉茶是不是孝的體現？這沒有固定答案，我倒想由此引伸出一個思維模式的問題——怎樣引導思考「孝」，比為「孝」下一個定義更好。

（1）放下單一角度

各方均勿「諗多咗」

──這次事件引發的爭議，見於昨天《明報》A4版的列表，各位可自行參考。以其焦點（下跪）為例，贊同者認為「下跪禮儀在亞洲奉行，日常通俗文化仍可見，例如婚禮、宗教、拜師學藝」等。但在傳統概念和現實生活中，下跪也有其他含意，例如對逝世的先人表示哀悼，奴僕受罰亦會下跪，成了「罪人」而被迫的下跪更是屈辱。

所以，構想和處理事情之前，重視自己的角度固然無可厚非，但不宜把自己認同和強調的角度放到不可調整的位置，從而忽略、掩蓋以至否定了其他也有一定普遍性的角度。進一步說，不妨更多思考：怎樣減少爭議（尤其是可以預見的爭議）？怎樣避免不必要的連鎖反應以至漣漪效應？

這種思維模式的特點是：首先考慮不會引起新的矛盾和摩擦，下一步才想如何推行自己的想法和政策。這種思維模式產生的效果，與衝動甚至盲目的「不破不立」截然不同；尤其在當今社會思緒不寧、政治大氣候未平的狀態中，更需多點想到——單一角度易出事，多個角度助消災！

──上面提及的思維模式，擁有各種權力的人適宜常懷心間。國有國的權力，部門有部門的權力，企業有企業的權力，學校有學校的權力，家有家的權力；但一言以蔽之，權力須善用，而不是濫用。那麼怎樣才能善用權力？這就要重視大眾的、主流的理解和意願，多於個人的理解和意願了。

在這次「跪茶示孝」事件中，另一個爭議是學生奉茶時的旁白：「從今以後，我會好好孝順你，你話點就點啦。」校方解說：「設計活動的教師結婚不久，腦裏想着婚禮畫面。孩子絕不會因曾在活動說過這話便『千依百順』或『愚孝』。」我不會一概否定這種解說，因為這就是可以成立的單一角度。但關鍵是，這在客觀效果上帶出「個人角度掩蓋了主流角度」的漣漪和連鎖效應。眼前，市民大眾對「盲目服從、強權高壓」的擔心仍普遍存在，對「洗腦教育」的恐懼溢於言表；容或官方認為這是「情緒化的表現」，但確是眼前不可忽略的現象，不能掉以輕心，更不能視而不見，否則只會把官方的思維模式帶到教育工作上去。

──必須指出的是，眼前的社會氣氛缺少兼容度，官方對此的推行力度不足，解結的行動和持續效果更需大力提高。所以，各方（而不是某一方）均需努力實踐鉅細無遺的兼容。兼容與唯唯諾諾的中庸不同，後者沒有自己的成熟和相對固定的看法，而是迎風擺柳地改變以至扭曲自己，背後起作用的就是血液裏的「趨利基因」（這倒是固定的）。兼容則有自己的見解，惟同時願意接納其他可以兼收並蓄的東西。

要做到這一點，就不要「諗多咗」（想得太多）。這次事件中的校方認為：批評者「可能『諗多咗』」，才會指摘「跪茶示孝」。不過校方又歸咎事件是「外間多對『福建』二字有所誤解或既定印象」，所以非議「不公平」。然則，這種反應又是否「諗多咗」呢？

我也告誡自己，努力不要「互相諗多咗」。所以，我不去想這次事件是否內地同類事件的翻版或抄襲——「跪地示孝」（還有子女為父母洗腳）的新聞和爭議，早在內地出現，意見紛陳之後就過去了。各位請勿以為我「諗多咗」，跟着你又「諗多咗」呀！

（2）教育離不開宏觀環境影響

──大家都說教育歸教育、政治歸政治，不要把政治帶到教育領域裏。話是這樣說，但社會的大環境卻令人感到事與願違。即使官方口裏這樣說，惟具體事情卻連官方自己都分不開，更難斬斷各種有形和無形的聯想及思維模式。這是中外古今都面對的難題，但關鍵是想不想解決，以及如何解決？

舉例說，當各方均認為必須宣揚孝道的時候，人們又會想起近年來多少人移民離港，未能在港與父母一起生活的困境。為人父母當然不大願意，但事實上又有很多父母願意兒孫一起到海外生活，避免日後難以逆料的事情；他們自己卻無限留戀，留港也留情，留影更留聲。這又是多麼難受的「（對子女）盡責卻不能盡孝」的折磨呢？更不用說像胡志偉（民主黨前主席，至今仍在獄中）那樣，奔父喪也受刁難的遭遇了。

──我不是只有哀嘆而沒有建議的，教育界人士仍要多想積極的辦法來教育下一代。對於「孝」的問題，可視乎學生年齡、年級而實施不同方法。低年級可多用合理的故事（《二十四孝》的「為母埋兒」當然不可取，但「扇枕溫衾」可古為今喻）。高小或以上，則可以多作思維模式訓練（當然視乎內容和程度），而不是單一角度的灌輸。對年級愈高的學生，更要聆聽他們的疑問（個別可能還有「怪異想法」，不排除是資優生），然後逐步互相接納、交流和引導。

──教育工作者莫忘3點：要培養出哪一類人才？用什麼方法培養？用什麼內容（教材和社會元素）培養？這些問題都不能在此開展了。大家明白，「簷前滴水不差分」，一種耕耘一種人；而大家都不想看見的，就是「不孝子養不孝人」。

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]