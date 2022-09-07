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筆陣：抗疫要踏出勇敢一步 ／文：陳景祥

【明報文章】今年8月開始新冠病毒確診個案不斷上升，政府在8月26日宣布再次收緊防疫措施，主要包括出席宴會人士必須提供快測結果；但其他社交活動如晚市堂食至晚上12時、8人一枱等規定則維持不變。

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