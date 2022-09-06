歐陽五：理解「中國式救災」中的普通人

各國救災方式不一

單向度比較失公允

災難同人類社會如影隨形，但各國應對方式不盡相同。既有人口密度、救災體系等國情之別，也有對自然的認知和民間習俗上的觀念之別，對自然災害的取態和做法也就不一，拿某一橫切面做單向度比較，亦有失公允。但值得關注的是，中國民眾對外界的質疑往往覺得委屈，覺得需要為自己正名。

筆者以為，外界輿論對中國式救災的看法，有正面亦有負面，惟還有認知上的盲區，尤其對中國普通人面對災難的行為選擇及背後緣由，還需要更多理解。

中國式救災，有官方的高效組織，無論汶川地震、歷次抗洪還是如今年「3．21東航MU5735航空器飛行事故」都是如此。此次重慶山火，不少森林消防員是從雲南、甘肅、四川等地調度過來支援。但在此之外，許多民眾自發參與救災過程。

重慶「00後」小伙子龍杰（外號「龍麻子」），是當地一名外賣員，也是一名越野摩托車愛好者。他得知縉雲山火場道路狹窄崎嶇、裝備車輛無法接近火線後，主動報名做志願者。他騎着自己新買的二手越野摩托車進山，並號召更多的摩托車友一同做物資運輸員。救災物資在大家共同努力下，得以運送到火場附近。

「我的家着火，我不可能看着不管」

龍麻子來回跑了上百趟，連續消耗把他攢了3個月工資買來的摩托車亦騎得報廢了。他感到惋惜，但也覺得這輛車完成了使命，他說：「重慶是我的家，我的家着火了，我不可能看着不管。」

龍麻子是許多志願者當中的一員。山火疊加高溫，志願者想辦法運送冰塊到山上，讓消防員能喝上一口涼快的水；不少民眾將瑜伽墊送到現場，希望消防員能休息得舒服一點。

5天時間，這場山火被撲滅，並且實現了零傷亡。消防人員陸續撤離時，重慶民眾夾道送行，拿出自家煮的雞蛋、西瓜、重慶特色火鍋底料塞到消防員手裏，向他們道謝。一名送行者說：「這些消防員千里迢迢地來支援我們，他們也是人家的孩子，我們真的都很心疼他們。」

中國式救災內驅力

來自民眾樸素情感

在高效、齊心的中國式救災背後，是多個個體的主動選擇，其內驅力來自中國普通人身上一種很樸素的情感——守護自己的家園、不放棄一個生命、真誠地謝謝他人。

這是中國式救災背後需要理解的情感邏輯：對家、對自然、對他人乃至對世界的一種天然責任感。其實不難理解，中國歷史上，從大禹治水、「天下興亡匹夫有責」到「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，這些無形之物其實在潛移默化中，影響着中國人的行為選擇，雖然當事者往往並不自知。這也能理解，在「佛系」、「躺平」、精緻利己等當下中國青年種種標籤之外，依然不難看到他們的正直、善良和責任。

從普通人的視角去觀察中國式救災，溫情與進取仍是中國社會的底色。個體的行為，無論於情、於理，都值得正視。本質上，這與西方的義工精神、感恩文化相近相通。理解了這一點，看待對方的救災，就會多一份尊重和祝福，也才會有雙方在救災理念與具體做法上互鑑的可能。

作者是時事評論員

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[歐陽五]