納扎爾拜．葉爾肯：戈爾巴喬夫離世引發的深度思考

反思20世紀80年代末、90年代初克里姆林宮政局突變的關鍵是，究竟是誰、依據什麼、以何種方式斷送蘇聯的命運？其答案極為簡單，即一切並非人禍，相反是命中註定，所謂「有始有終」。

打破「百年專制」 談何容易

相比之下，橫跨歐亞大陸「核心區」的俄國，無論是在沙俄還是蘇俄時期，都始終落後於西方，且其自我拯救方式都如出一轍。實現國防工業體系升級換代，並以此為基礎維持其自身在歐亞大陸「心臟地帶」所屬的陸權軍事強國地位，是彼得大帝（Peter the Great）改革與戈爾巴喬夫改革的共同「精髓」所在。

在改革過程中，前者並未觸碰農奴制根基，而後者亦未打算動搖蘇共統治根基；相反，兩者均以經濟改革為切入點，藉工業建設之新動力，對權力棋局及其官僚體系施行全面的「大清洗」，進而鞏固以自身為核心的中央三位一體式權力框架，構築相對應的新內部經濟格局與政治平衡。彼得大帝「遷都振國」與戈氏「重建偉業」的權衡得失，均建立在上述邏輯基礎，即便時隔逾百年，也依舊如此。

蘇聯解體源於權力核心分道揚鑣

歸根結柢，蘇聯解體的根本原因並非蘇美冷戰或北約圍堵，而是蘇聯權力核心的分道揚鑣，即領袖觀念的轉變與精英共識的破裂。以重工業為發展基礎的蘇聯計劃經濟，最難以跨越的「瓶頸」始終是產能飽和、產量過剩及思想技術的落後。因此，對克宮而言，聚集在蘇聯羽翼下的每一個社會主義「兄弟國家」，無一例外都是莫斯科的產能輸出地。與任何一國的政治決裂，都會引發一定程度的市場萎縮與經濟衝擊。

也正因如此，美國及其盟友在博弈期間，對蘇聯乃至整個「世界島」採取圍堵戰略，遏制克宮持續不斷的域外思想滲透與勢力擴張，封堵其經濟輸出渠道，並憑藉制度之爭，使蘇聯宏觀經濟環境逐步失衡，導致其整體經濟實力難以支撐克宮權力核心的宏大戰略目標，反向開啟社會發展虛偽化及經濟基礎空心化的進程，進而削弱內部購買能力與消費力度，最終「掏空」以莫斯科為中心的歐亞大陸體系。

不難看出，為挽救奄奄一息的蘇聯經濟，以及看似「魁梧」的蘇聯軍政體系，戈爾巴喬夫決定以經濟自由化為開端，向境外資本市場傳達積極信號，以簽署《中程導彈條約》的方式提供地緣安全保障，以光復「絲綢之路」的方式敞開國門，並開啟區域鐵路交通一體化新征程，憑藉外部經濟力量解決自身燃眉之急，進而以免後患。

戈氏執政下自由主義運動 曇花一現

毋庸置疑，「思想解放」作為戈爾巴喬夫式經濟改革的附加產物，不僅喚醒了蘇聯各族知識分子塵封已久的傳統思想與歷史記憶，而且還為其表達心聲創造了相對溫和的政治環境，如同百花齊放，在各地文化精英間掀起了「思想回歸潮」。

其中，植根於「帝國遺民」骨子裏的沙文主義、帝國主義、民族主義、歐亞主義等各類曾被視為「毒瘤」的思想學說，與現存社會主義各派學說結合，催生出既不屬於歐洲，也不屬於亞洲的俄國獨有「迂迴思想」，即掙扎於後帝國主義現實困境中的「自我麻痹」。

事實證明，形成於戈爾巴喬夫執政時期的化學反應式「自由主義運動」，實屬曇花一現，最終在民族衝突持續激化的過程中，如落葉歸根般再度回歸至國體之根本。究其原因，一方面是俄羅斯毫無具體的民主實踐及實質民主經驗可言，另一方面則是俄羅斯精英對「白手起家」的膽怯，擔心俄國因全面邁向民主而變為名副其實的歐陸「正常國家」，懼怕一切回歸至「起點」，歸還起初就不屬於自己的一切，最終傾家蕩產、一無所有。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

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[納扎爾拜．葉爾肯]