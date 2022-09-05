鄭立：還有蘇聯的時代 也是香港最閃耀的時代

上一次翻天覆地的變化，是冷戰結束，也就是蘇聯解體。而其中一個關鍵的人物，就是早前去世的戈爾巴喬夫。他不僅是電影《賭俠》中「賭魔」陳金城義子侯賽因的「契哥」，也曾是蘇聯國家元首。而他決定解體蘇聯，創造了剛過去的時代。

那時代跟現在有多少不同呢？一個例子就說明了：俄羅斯與烏克蘭，在那時代都是蘇聯一部分，而今天則是兩個在交戰的國家。是的，如果用蘇聯的角度看，今天是蘇聯人打蘇聯人。在那時候，蘇聯從鎖國走向與西方社會融合；而今天，俄羅斯則重新走回鎖國道路。巧合地，戈爾巴喬夫剛好活到足夠看到這時代的結束。

香港是冷戰末期東方明珠

剛好，冷戰時代，也是香港最有朝氣的時代。明明籠罩在核戰陰影、意識形態對抗及九七問題的恐懼下，還有很多人想要移民離開，可是那時候的香港還是比現在有活力、有希望及快樂。那時候的港人，能夠做出世界上最好的電影、最好的美食、最好的卡通，是真正在冷戰末期閃耀的東方明珠。

你有回憶起來嗎？若你沒經歷過，你能想像到嗎？今天撫心自問，港人是在什麼境况，閣下目前又是怎樣的情况？甚至我相信，也許讀者你今天在受苦，你可能貧窮，你可能憂傷，你可能離開了香港難以回來，你的事業可能因為這兩年的事情而潰敗，甚至你正在牢中看我這篇文章。

可是，朋友，想想你是為什麼要受這樣的苦。我們過去30年，是做錯了什麼才導致今天的境地？舊的時代已經結束，新的時代已經開始，我等着各位重新站起來。

作者是專欄作家

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[鄭立]