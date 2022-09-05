王家豪：俄國人最不喜歡的領袖——戈爾巴喬夫的爭議一生

不過遺憾地，俄羅斯人普遍對戈爾巴喬夫抱持相當負面的態度，皆因他同時在國內被視為丟失帝國的人。俄國現任總統普京因行程原因沒有出席戈氏葬禮，普京的發言人佩斯科夫甚至批評戈氏對西方的浪漫主義是錯誤。

據俄羅斯獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）調查顯示，戈爾巴喬夫是俄國人最不喜歡的國家領袖（其次為葉利欽和赫魯曉夫），原因是民眾聯想到他的統治導致國家陷入崩潰困境。俄羅斯人對戈爾巴喬夫的普遍感受為不在乎、惱怒和反感，甚至是帶着厭惡和仇恨。俄國民眾也傾向認同，假如國家的一切能夠保持在推行改革「重建」（Perestroika）之前，情况會更好，皆因它是強大和團結的國家、國家有秩序、人際關係較佳等。

戈爾巴喬夫在國內和國外獲得截然不同的評價，很大程度上是基於他任內推行具爭議的改革，最終導致蘇聯解體和冷戰結束。究竟戈氏對俄羅斯是功大於過，抑或功不抵過，需要從他治下的國內和外交政策調整說起。

「重建」蘇聯的構思與執行

有別於自由主義者和西方主義者的形象，戈爾巴喬夫的改革初衷，仍然是維持蘇聯共產黨的統治地位，而其主張為推動民主和社會主義的結合。儘管他對斯大林的政策有保留，但普遍認為戈爾巴喬夫是忠誠的共產黨員。

戈氏推行「重建」的重要背景，可以說是前領導人布里茲涅夫治下蘇聯過度擴張、經濟發展停滯，而年邁的安德羅波夫和契爾年科等繼任人又過於保守，未能與時俱進。根據這個脈絡，蘇聯必須推行政治和經濟改革，否則最終也是同樣難逃倒台厄運。所以年輕、改革派的戈爾巴喬夫獲得黨內高層支持。

儘管蘇聯改革存在必要性，但戈爾巴喬夫的政策卻為人詬病，釀成很多事與願違的情况。政治上，他結束共產黨的專政，實行多黨制，同時觸發黨內權力鬥爭和分離主義，結果引致各加盟共和國獨立及蘇聯解體。經濟上，戈氏提議有限度地引入私有產權，卻造成計劃經濟體系的生產和分配陷入混亂。在言論自由方面，他倡議「開放」（Glasnost）政策放寬媒體審查和鼓勵民眾參與公共討論，然後蘇聯的權力階層遭受毁滅性的批評。在公共健康領域，戈爾巴喬夫頒布限酒令，有助提高俄國人平均壽命，但亦在引發民怨後被迫放寬措施。

戈爾巴喬夫的改革在國內逐漸變得不受歡迎，並且被夾在強硬派與自由派之間，兩面不討好。自由派認為他的政策過於保守，對「重建」未能摧毁舊制度感到失望；強硬派則視官僚革新過於激進，令各黨員人人自危。1991年「八月政變」正反映戈爾巴喬夫的政治困境，強硬派組成國家緊急狀態委員會並發動政變，而自由派的代表葉利欽卻旋即藉機獲得民意授權，令戈氏頓時失去政治實權。不久戈氏宣布辭職，蘇聯不復存在。

「新思維」外交過於理想？

除了在國內推行「重建」和「開放」政策外，戈爾巴喬夫也提出「新思維」外交理念，冀望蘇聯與美國共治全球，對全球地緣政治局勢產生深遠影響。他矢志要結束與美國的軍備競賽，不惜主張蘇聯單方面裁減軍備，為軍控談判營造良好氣氛，最終促成《中程導彈條約》和《削減戰略武器條約》。

誠然，軍備控制不止建基於他的良好意願，也涉及現實利益考慮。當時蘇聯背負龐大軍費開支，極度需要財政資源來改善經濟表現。不過，戈爾巴喬夫作出單方面妥協來換取政治互信，亦被現實主義者批評為一種示弱的表現，變相鼓勵美國乘勝追擊，使蘇聯終於淪為冷戰輸家。

戈爾巴喬夫致力建設「共同歐洲家園」，尋求改善與西歐國家的關係。他決意摒棄「布里茲涅夫主義」，旨在扭轉社會主義陣營的形象和有效運用經濟資源。即使東歐國家的共產政權相繼被推翻，蘇聯依然堅拒對其軍事干預。隨着匈牙利拆除在奧地利邊界的圍欄、波蘭「團結」工會於選舉中獲勝、捷克斯洛伐克發生「天鵝絨革命」，戈爾巴喬夫的不干預政策遭到國內強硬派質疑。

在德國統一問題上，戈爾巴喬夫也樂於讓當地人決定自己的民族命運，並且承諾不會軍事干預。然而對於統一後德國的軍事政治地位，蘇聯與美國始終存在分歧。蘇方提出德國應同時成為北約和華沙公約成員國，但有關建議遭美方反對。戈氏最終還是讓步，讓德國自行選擇其身分，至於柏林加入北約則是後話。

在戈爾巴喬夫治下，蘇聯亦銳意向亞洲地區發展，焦點是促成中蘇關係正常化。自從中蘇交惡及中美建交後，蘇聯在戰略三角關係中處於孤立位置，故此莫斯科希望扭轉不利的地緣政治形勢。戈氏主動消除中方提出的三大障礙，包括從阿富汗撤軍、在中蘇和中蒙邊境減少駐軍、停止支持越南入侵柬埔寨。不過他訪華時正值天安門事件發生的前夕，中蘇之間仍蘊藏着改革路線的鬥爭，為兩國重新建交蒙上陰影。

後冷戰時代的政治遺產

隨着蘇聯解體和冷戰結束，戈爾巴喬夫依然對俄羅斯的政治發展帶來影響。當中最具爭議的事件，莫過於「北約永不東擴」的承諾，間接導致現今俄烏戰爭的爆發。在德國統一談判期間，據說美國時任國務卿貝克曾向戈爾巴喬夫承諾，表明北約不會向東擴張「一寸」，但事後美方堅決否認有關說法。

根據戈氏本人在自傳的辯解，蘇聯在談判中根本不應該提出北約擴張問題，皆因當時華沙公約組織仍然存在。無論真相如何，西方背信棄義的論調被克里姆林宮大做文章，導致民族仇恨情緒在俄國蔓延，甚至被普京利用作為出兵烏克蘭的藉口。

也許此刻要判斷戈爾巴喬夫的功過是非，仍然言之過早，他帶來的爭議仍有待更多歷史研究的查證和解答。不過，美國前國務卿基辛格提出了相對中肯的評價：「戈氏為人類作出巨大貢獻，但未能實現他的所有願景。」

延伸閱讀：

．王家豪、羅金義（2022），《普丁的俄羅斯帝國夢》，台北：新銳文創

．戈巴契夫（2022），《戈巴契夫冷戰回憶錄：蛻變中的世界，從舊冷戰到新世紀的危機》，台北：好優文化

作者是莫斯科國立國際關係學院博士生

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[王家豪]