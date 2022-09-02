朱敏健：消除負面標籤 確立共融文化

要消除社會人士對精神病患者和康復者的誤解，大眾傳播媒體可以說是責無旁貸。不同媒體，包括電視、電影、電台、報章、雜誌及網媒，是大眾市民獲取資訊的主要媒介，對大眾的意見取向及社會價值觀有極大影響。遺憾的是，為了吸引讀者和觀眾的注意，部分媒體有時會作出誇張和渲染的報道及描述，這些誇張報道不限於在報章上出現，電視劇集的情節亦不時有渲染的描述。

誇張誤導手法搶收視 適當嗎？

在最近一套電視連續劇中，就有一幕「精神病患／康復者因沒有定時服藥，導致精神病復發，無故在行人隧道內亂刀斬人」的情節。該幕情景總的來說，是渲染了一些針對精神病患者的負面標籤。

雖然相關監製後來已道歉，但我仍不禁要問：用如此誇張誤導的手法，將負面標籤加諸精神病患者來搶收視率，適當嗎？須知精神病患者亦是有血有肉的人，面對歧視會非常難受，若再任意被無理地加上負面標籤，只會使他們更不願正視精神健康問題，對整體社會而言，是有百害而無一利。

根據平機會的《平等機會意識公眾意見調查2021報告》，在量度整體反歧視態度的問題中，其中一條問題是「我不介意在自己屋苑附近設立精神病康復者中途宿舍」，有61%受訪者表示同意，表示反對的受訪者佔36%。

由此可見，約三分之一受訪者介意在自己屋苑附近設立精神病康復者中途宿舍，對康復者的負面態度仍是根深柢固。

媒體在讓公眾正確認識精神病當中，起着舉足輕重的作用。如果偏見和定型觀念等負面態度，充斥於新聞報道和娛樂資訊節目當中，讀者和觀眾會不知不覺地受其影響，精神病患者及康復者便不可能獲得完全和公平的接納，這不但妨礙政府在社區設立服務精神病康復者的醫療或復康設施，亦會影響他們的復元及融入社區。

除了對精神病康復者的負面標籤，在媒體上亦有一些對殘疾人士的定型觀念，例如「他們是可憐的」、「他們適應能力不足」、「他們是家人和社會的負擔」等，從而更忽略了很多殘疾人士勇於面對和克服身體的局限，在不同領域取得卓越成就及對社會的貢獻。

消除定型觀念 單靠法例不足夠

根據香港新聞行政人員協會的《操守守則》第8條，新聞從業員「在處理有關年齡、種族、膚色、信仰、殘疾、婚姻狀况、私生子女、性別或性傾向等內容時，應避免歧視」。因此，我懇切期望媒體在處理有關題材時應加強敏感度，多留意所採用的手法是否會造成煽動或助長歧視效果。

要消除對殘疾人士負面的迷思和定型觀念，並為殘疾人士建立正面形象，單靠法例並不足夠，一個注重平等共融、拒絕歧視的媒體文化更為重要。無論是在新聞報道，抑或電視和電影製作方面，都應時刻保持敏感度，切忌隨意地以殘疾人士的身體或健康障礙，作為取笑、鄙視或嘲諷對象。

我更希望在新聞報道、電視、電影和網絡製作上，可以安排多一些不同殘疾人士和精神病康復者參與，報道多一些積極和正面的人與事，藉此消除針對殘疾人士的定型觀念及負面標籤。

平機會的「平等機會之友會」將於今年9月16日舉行「工作間的支援：看不見的殘疾人士」網絡研討會，以加深大眾認識「看不見的殘疾」。看不見的殘疾，即是不易察覺的殘疾，例子包括精神健康問題、自閉症及亞氏保加症、自體免疫疾病和聽力障礙。研討會旨在幫助大眾了解聘用有看不見的殘疾者的好處，及學習如何在工作間支援有看不見的殘疾的僱員，歡迎人力資源從業員報名參加。

作者是平等機會委員會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[朱敏健]