曾志豪：香港「政治清零」幾時停

政治清零，像抓病毒一樣，把身邊明明「低風險」的群體變成「高危」，揪出隔離，搞得人心惶惶。

香港電台一名叫范浩賢的主持人，被「愛國」團體點名批鬥，愛國媒體《文匯報》報道，說這名主持「涉嫌多次在社交媒體上發布、轉發煽暴和抹黑警方執法的內容」。這麼嚴重的指控，實際的「犯罪行為」原來是「曾轉發由『黃媒』《100毛》創作的所謂『721事件』一周年紀念視頻。在反修例黑暴期間，范浩賢亦多次轉發《蘋果日報》、《立場新聞》等『黃媒』所發布的內容」。

「新香港」居然連「轉載」，也就是「開心share」，都成為「煽暴罪證」。不管這些政治指控最後會否變成政治後果，但提出這種「指控」本身已經達到目的，就是告訴社會：國安法下的政治清零不會停，大惡人拉完便對付小惡人，下一步便是要對付「可能」的小惡人，消滅於萌芽狀態。這名港台主持人知名度不高，可見有人為了「清零」，的確是不惜一切，為每個「目標」做足起底工作，港人的社交平台成為了「犯罪證據」。

同時，愛國陣營把矛頭指向10多個環保團體，指控他們「參與反中亂港惡行，包括借環保之名進行所謂的『慈善籌款』活動，其間散播仇恨香港特區政府的言論；黑暴期間，以垃圾回收站作為據點，播放煽暴電影，鼓動居民參與黑暴活動」。即是說，連環保團體都要「封控」清除。

這種政治清零像極了中國文革的批鬥，不停找新的階級敵人，許多今天還是親人，明天便因為畫線而成為敵人，被國安法「封控」。全城攬炒，只會傳達「政治清算不會停」，那麼外流人數亦不會停，投資香港的風險也在提高。到時不要只顧笑英國「盜賊如毛」，而是擔心香港「政治犯如毛」了。

作者是時事評論員

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[曾志豪]