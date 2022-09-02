吳希文：從高球場爭議 再思改善環評

事實上從現時環諮會會議公開的討論環節、文件來看，粉嶺高球場環評報告討論過程，本身都帶着昔日一些環評個案的影子，然而議題性質複雜，亦超越環境、保育以外範疇，無論如何都已成為一個重要獨特的環評案例。當前政府上下最着緊的，可能仍然是7個月後提交的補充資料，能否為環評報告開綠燈，然而同時需要的是，政府從這個獨特的案例中再思如何改善環評制度。

改善環評 勿貪快犧牲環境

環境及生態局長謝展寰最近在電台訪問談及高球場建屋爭議，指政府會檢視環評程序，透過簡化及標準化，盡量縮短時間，強調檢討環評並非為建屋而犧牲環境生態。把兩件事放在一起，驟眼看似因為先有爭議，局方才啟動環評檢討。事實上早在今年3月，環境局已提出優化《環境影響評估條例》（環評條例）程序方案，包括提早進行生態基線調查、設立中央環境數據庫、增加「指定工程項目」清單豁免項目等。

高球場建屋爭議有沒有出現，環評條例本身都應該檢討。環評條例自1998年實行至今，基本上無重大修訂，過去廿多年，環境、社會、科技不斷變化，環評要面對的挑戰更加複雜，更要與時並進，加強環境把關能力。

是故10個環保團體當時曾召開聯合記者會，指出「優化」建議求快不求質，未有着墨環團多年來批評環評的不足之處，如公眾參與、環評制度獨立性、檢討緩解措施等，也未回應氣候變化、光污染等近年受關注的環境問題，促請當局以環境為本，修補漏洞，勿因貪快而犧牲環境，毋須把環保及住屋再度對立起來。

以下僅從環諮會會議已公開的資料，嘗試提出部分觀察及建議。

（1）前期準備工夫有待改善。現時環諮會建議需額外補充資料的四大範疇——再研究樓宇佈局減少對林木的影響；補做雀鳥、飛蛾生態調查；研究發展對區內的水文影響；評估眩光（glare）對生態的影響——早在環諮會下的環評小組會議及大會討論多次，政府一直錯過機會接納部分委員的建議，提交的補充資料又一直無法令委員信服。負責的部門在前期解說、應對等準備工作，一定有改善空間，明年重返環諮會時要避免重蹈覆轍。

（2）盡早在環評初期識別問題。回歸環評制度本身，往後面對具爭議的項目，一些問題會否能盡早在環評初期已經識別出來，甚至處理，減少工程到規劃後期出現爭議的機會？環保署的「指南」（Guidance Note；註）有提及鼓勵項目倡議人準備環評報告時，與主要持份者盡早對話及交流。

無論工程規劃前期及環評研究階段舉行公眾聽證會和簡介會，還是與地區團體作良性交流、互動，有時並非拖慢發展進度，反而是減輕項目觸礁、被司法覆核等不確定性，應該多做。

（3）為各調查訂立清晰及合適指引。筆者留意到不少委員花了不少時間追問有關飛蛾、蝙蝠的生態調查，以及對眩光評估結果是否準確及具代表性，這些範疇以往在環評下的確較少觸及。

事實上現時環評條例下的技術備忘錄及「指南」，都沒有就抽樣方法、調查時間等提供明確指引及準則。政府應參考國際最新的科學研究，為這些環境、生態研究範疇訂立清晰及合適指引，有助日後減少部分爭拗。例如針對光污染問題，環團曾提出可參照綠建環評及國際做法，為不同區域設立可接受的光度標準，並對燈光裝置的光度、顏色及安裝設定準則；若項目對公眾或生態構成影響，應由項目倡議者提出緩解方案，再由獨立顧問監察成效。

做好環境把關 非純粹為發展提速

高球場建屋環評報告衍生的風波不過是序幕，未來如北部都會區、「明日大嶼」等大型發展項目，各類環境挑戰只會有增無減。筆者寄望出現高球場建屋環評爭議下檢討的環評條例，仍會尊重科學為本的評估，及有效整體提升各環境範疇的準則，為未來環境做好把關，而非純粹為發展提速。

註：見「The Role and Operation of Environmental Study Management Group」第1.2段（bit.ly/3e0UP2q）

作者是長春社公共事務經理

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[吳希文]