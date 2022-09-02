吳希文：從高球場爭議 再思改善環評

【明報文章】環境諮詢委員會未就粉嶺高爾夫球場部分用地的建屋環評報告作決定，建議土木工程拓展署提交多項補充資料，最快明年4月才再審議。環諮會以往並非無試過討論具爭議的環評報告，由被環保署否決的落馬洲支線環評報告，到大埔龍尾人工泳灘或機場第三條跑道，從討論的時間、焦點、表決過程等方面，各有獨特之處。
事實上從現時環諮會會議公開的討論環節、文件來看，粉嶺高球場環評報告討論過程，本身都帶着昔日一些環評個案的影子，然而議題性質複雜，亦超越環境、保育以外範疇，無論如何都已成為一個重要獨特的環評案例。當前政府上下最着緊的，可能仍然是7個月後提交的補充資料，能否為環評報告開綠燈，然而同時需要的是，政府從這個獨特的案例中再思如何改善環評制度。
改善環評 勿貪快犧牲環境
環境及生態局長謝展寰最近在電台訪問談及高球場建屋爭議，指政府會檢視環評程序，透過簡化及標準化，盡量縮短時間，強調檢討環評並非為建屋而犧牲環境生態。把兩件事放在一起，驟眼看似因為先有爭議，局方才啟動環評檢討。事實上早在今年3月，環境局已提出優化《環境影響評估條例》（環評條例）程序方案，包括提早進行生態基線調查、設立中央環境數據庫、增加「指定工程項目」清單豁免項目等。
高球場建屋爭議有沒有出現，環評條例本身都應該檢討。環評條例自1998年實行至今，基本上無重大修訂，過去廿多年，環境、社會、科技不斷變化，環評要面對的挑戰更加複雜，更要與時並進，加強環境把關能力。
是故10個環保團體當時曾召開聯合記者會，指出「優化」建議求快不求質，未有着墨環團多年來批評環評的不足之處，如公眾參與、環評制度獨立性、檢討緩解措施等，也未回應氣候變化、光污染等近年受關注的環境問題，促請當局以環境為本，修補漏洞，勿因貪快而犧牲環境，毋須把環保及住屋再度對立起來。
以下僅從環諮會會議已公開的資料，嘗試提出部分觀察及建議。
（1）前期準備工夫有待改善。現時環諮會建議需額外補充資料的四大範疇——再研究樓宇佈局減少對林木的影響；補做雀鳥、飛蛾生態調查；研究發展對區內的水文影響；評估眩光（glare）對生態的影響——早在環諮會下的環評小組會議及大會討論多次，政府一直錯過機會接納部分委員的建議，提交的補充資料又一直無法令委員信服。負責的部門在前期解說、應對等準備工作，一定有改善空間，明年重返環諮會時要避免重蹈覆轍。
（2）盡早在環評初期識別問題。回歸環評制度本身，往後面對具爭議的項目，一些問題會否能盡早在環評初期已經識別出來，甚至處理，減少工程到規劃後期出現爭議的機會？環保署的「指南」（Guidance Note；註）有提及鼓勵項目倡議人準備環評報告時，與主要持份者盡早對話及交流。
無論工程規劃前期及環評研究階段舉行公眾聽證會和簡介會，還是與地區團體作良性交流、互動，有時並非拖慢發展進度，反而是減輕項目觸礁、被司法覆核等不確定性，應該多做。
（3）為各調查訂立清晰及合適指引。筆者留意到不少委員花了不少時間追問有關飛蛾、蝙蝠的生態調查，以及對眩光評估結果是否準確及具代表性，這些範疇以往在環評下的確較少觸及。
事實上現時環評條例下的技術備忘錄及「指南」，都沒有就抽樣方法、調查時間等提供明確指引及準則。政府應參考國際最新的科學研究，為這些環境、生態研究範疇訂立清晰及合適指引，有助日後減少部分爭拗。例如針對光污染問題，環團曾提出可參照綠建環評及國際做法，為不同區域設立可接受的光度標準，並對燈光裝置的光度、顏色及安裝設定準則；若項目對公眾或生態構成影響，應由項目倡議者提出緩解方案，再由獨立顧問監察成效。
做好環境把關 非純粹為發展提速
高球場建屋環評報告衍生的風波不過是序幕，未來如北部都會區、「明日大嶼」等大型發展項目，各類環境挑戰只會有增無減。筆者寄望出現高球場建屋環評爭議下檢討的環評條例，仍會尊重科學為本的評估，及有效整體提升各環境範疇的準則，為未來環境做好把關，而非純粹為發展提速。
註：見「The Role and Operation of Environmental Study Management Group」第1.2段（bit.ly/3e0UP2q）
作者是長春社公共事務經理
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