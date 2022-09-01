陳帆川：元宇宙以外的三大社交媒體趨勢

科技與媒體分析員Ben Thompson最近歸納了社交媒體的3個趨勢，精準而有趣。在媒介方面，社交媒體內容由起初以文字為主，到Instagram將相片發揚光大，再到facebook力推短影片，如今影片已成所有平台的主流。而未來將是3D立體影片，到最終邁向VR為主的體驗。

在人工智能應用方面，facebook的newsfeed（動態消息）由最初簡單地採用時間排序，到後來運用演算法，為用戶所讚好的專頁和好友所發布的內容排序，到最近公布採用跟抖音一樣的做法，不管用戶有沒有追蹤，利用演算法度身訂造每名用戶最感興趣的內容，最終或利用人工智能直接製作內容，繞過內容創作者。

在用戶界面方面，facebook由最初需要用戶主動點擊進入不同的頁面瀏覽，到後來讓用戶在newsfeed向下滑以瀏覽源源不絕的內容，至「story年代」讓用戶輕點畫面來翻動左右與暫停，到如今由抖音帶動的讓用戶直接翻動影片來換下一段片。至於YouTube則更進一步，若你看完影片之後沒有動靜，它則直接播放下一段推薦影片。

上述分析可再分拆出兩項觀察。首先包括Kylie Jenner和Kim Kardashian等在Instagram有數以億計追隨者的KOL，之所以公開反對Instagram用演算法推薦用戶所沒有追蹤的內容，是因為那會直接導致他們的影響力貶值。若追蹤人數跟帖文發送率無關，品牌寧願找1000個便宜的KOL發1000個帖，好過找一名天價KOL發一個帖。

另外，很多人投訴facebook的演算法，卻較少聽到人投訴抖音的演算法，不一定因為前者的演算法較差，而可能因為抖音的用戶界面更令人上癮。facebook用戶對很多內容不滿意，或因為他們還需要主動按鍵瀏覽，正是那一兩秒的時間，讓他們思考內容的意義。而在抖音，向下滑即是下一條片，連思考的時間都沒有。

所以當你對一項產品感到滿意，不一定因為它給了你想像中的營養，而可能僅僅因為它讓你不用動腦。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]