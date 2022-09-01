李立峯：關注機構還是個人？ 媒介個體化下的新聞使用

新聞媒體個體化 難簡單評斷好壞

新聞資訊的傳播和公共事務的討論，也受同一個大趨勢的影響。傳統上，人們依賴新聞機構提供信息及觀點，記者也好，評論員也好，都要依賴新聞機構的平台發布內容。但社交媒體讓獨立記者和時事評論員有了建立個體化頻道的空間，例如2021年，幾間媒體機構相繼倒下之後，就有一些記者開設個人專頁，繼續新聞工作。時事媒體個體化，亦造就了所謂網絡意見領袖（KOL）的冒起。在香港，KOL這個名稱有時帶貶義，因為一些網絡意見領袖往往給人不夠專業、喜歡捕風捉影、嘩眾取寵的印象。

我們很難很簡化地說，新聞媒體個體化是好事抑或壞事。本文想探討的是，從實證角度看，究竟多少香港市民仍然重視媒體機構，多於個別新聞工作者或評論員？看重新聞機構的市民，及看重個別新聞工作者或評論員的市民，對新聞的看法有什麼分別？

本年度牛津大學路透新聞研究所的跨國新聞使用調查，就加入了一條新問題，問被訪者在網上尋找新聞時，主要是關注新聞機構（問卷用的字眼是「品牌」）抑或是個別的新聞工作者或評論員。在2010名香港被訪者中，49.3%指自己主要關注新聞機構，16.5%指自己主要關注個別新聞工作者或評論員，同時有28.5%回答「不知道」，餘下的是不會在網上看新聞的被訪者。關注機構的仍是多數，但關注個體的亦不太少。如果撇除回答不知道和不會在網上看新聞的人，關注機構與關注個體的被訪者比例約為3：1。

兩組市民在人口特徵上沒有明顯差異，例如傾向關注機構的市民平均年齡為45.2歲，傾向關注個體的市民平均年齡為46.6歲。兩組市民在性別、收入及教育程度上，亦沒有統計學上的顯著差異。不過，兩組市民對新聞的興趣和參與度是不一樣的。當問到平時有幾經常看新聞時，在關注機構的被訪者中，有28.6%指自己每天接觸新聞6次或以上；在關注個體的被訪者中，有37.1%指自己每天接觸新聞6次或以上。

另外，在關注機構的被訪者中，有48.8%指自己對新聞很有興趣或極度有興趣；而在關注個體的被訪者中，則有58%指自己對新聞很有興趣或極度有興趣。分析亦發現，只有25.8%傾向關注機構的被訪者，有付費看網上新聞；但有43.2%關注個體的被訪者，有付費看網上新聞。

關注個體者 更有可能迴避新聞

有趣的是，關注個體的被訪者雖然對新聞有更大興趣，但亦更有可能會迴避新聞。迴避新聞是近年不同國家或地區的學者都關注的現象，新聞資訊氾濫和社會政治環境惡劣，令不少市民需偶然躲開新聞以管理自己情緒。在2022年調查中，29.5%被訪者指自己經常或偶然會逃避新聞。若分開兩組被訪者的話，在關注機構的被訪者中，27%指自己經常或偶然會逃避新聞；在關注個體的被訪者中，比例則是36.6%。

這結果指向的是，關注個別新聞工作者或評論員的被訪者，雖然在整體上對新聞更感興趣，但他們的新聞使用也似乎更具選擇性。事實上，關注機構和關注個體的市民，可能對新聞有不同期望及看法。

關注不同對象 或反映對新聞不同期望

2022年調查中，有兩條問題問到被訪者如何看待媒體對氣候變化的報道。雖然問題聚焦在氣候變化，但被訪者的答案亦可以在一定程度上反映他們對一般新聞的看法。第一條問題問的是，被訪者覺得新聞媒體應該「反映在氣候變化問題上的多方意見然後讓讀者自行判斷」，抑或應明確支持或反對因應氣候變化的措施。在傾向關注機構的被訪者中，48.9%認為媒體應提供多方意見讓受眾自行判斷，33.9%認為媒體應支持因應氣候變化而設立的措施，7.2%認為媒體應反對因應氣候變化而設立的措施。在傾向關注個體的被訪者中，相應百分比則是39.9%、44.7%和11.8%。亦即是說，傾向關注個別新聞工作者的被訪者，更傾向認為媒體應有明確立場。

第二條問題，看的是被訪者到底認為新聞媒體應聚焦探討政府及大機構應該為氣候變化做什麼，抑或應聚焦探討普通人應該做什麼。在傾向關注機構的被訪者當中，58.8%認為媒體應該聚焦政府及大機構；24.1%認為媒體應該聚焦普通人。在傾向關注個體的被訪者中，相應百分比則是51.4%和34.4%。傾向關注個別新聞工作者或評論員的被訪者，較可能認為媒體在報道氣候變化時，應把焦點放到普通人可以做什麼的問題上。

以上兩段的結果，大概符合一般對個體化媒體的理解，就是它們的內容較大機會有明確立場，亦較大可能從一般尋常百姓的位置出發看問題。所以，傾向關注個別新聞工作者或評論員的人，也就是傾向認為媒體應該提供這些內容的人。

上文提到，在香港，一些個體化媒體或KOL有時會被批評為不夠專業。傾向關注媒體機構和傾向關注個體的人，會否亦對假新聞的看法不一樣？調查問到被訪者同不同意自己在使用互聯網時，會顧慮什麼資訊是真、什麼資訊是假的問題。結果顯示，傾向關注機構的被訪者中，56.3%同意自己會顧慮資訊真假的問題；傾向關注個體的被訪者，則只有46.2%同意自己會顧慮資訊真假。

個體化媒體非一成不變

總括而言，傾向關注個別新聞工作者或評論員的市民，對新聞的興趣更大，但新聞的使用也更具選擇性，他們較傾向認為新聞媒體應有明確立場，較希望新聞能夠聚焦一般人能夠做些什麼，但他們對虛假資訊較少顧慮。這些結果，也許說明了為什麼不少人視「愈來愈多人依賴個體化媒體」這現象為一個問題，因為傳統專業新聞機構提供的是多方面意見和資訊，而且對報道的真實性非常重視。網上的個體化媒體則不少是「意見媒體」，如果愈來愈多市民以單方面的意見取代全面資訊，自然不是好事。

不過亦要指出的是，個體化媒體本身也有其多元性，例如上文提到，近一年一些專業新聞工作者亦設立了專頁，在艱難環境下繼續報道。另外，個體化媒體的一些特徵，例如較貼近一般人的位置看問題，不見得是壞事。一個社會有什麼「個體化媒體」不是一成不變的，不同個體化媒體之間，是良幣驅逐劣幣抑或相反，也要看社會環境和受眾行為如何轉變。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李立峯]