曾自鳴：缺少民選區議員 難有效管理社區

非直選議員 毋須與民建問責關係

例如在2020年中新冠疫症嚴重時，筆者服務的社區常有爆發。當時筆者每天收到最新疫情情况後，就與地區上的食環署前線職員緊密協調，安排洗街等工作；也曾在區內院舍爆疫時，與民政處一起協助長者，甚至親自游說疏散撤離。然而，非透過直選產生的議員，市民未能透過選舉認識他們及建立信任，更毋須向公眾建立問責關係。即使或有鳳毛麟角的委任議員可能願意徹夜不眠跟進地區問題，但力量始終事倍功半。

筆者過去擔任區議員時，曾處理不少地區環境及衛生問題，並取得一定成效。當時在會議上提出的監察指標，直到筆者離任之後的今天，政府部門依然向區議會匯報，讓仍然在席的區議員和公眾繼續監察。

近期當局着意處理廢棄車輛，即俗稱「死車」隨意亂泊、車主逃之夭夭或毫無刑責的問題。在筆者上任之初，按街坊提供的資料，再經油尖旺區議會的食物環境衛生及工務委員會提呈文件，邀請食環署、地政處和警務處，共同討論「死車」引致的衛生問題，如道路阻塞、鼠患及污水難除等。當時筆者還可透過參與地區行政計劃中，負責統籌解決方法的地區管理委員會不斷跟進，結果成功令大角嘴成為全港首個主動大量清理「死車」，而非只在投訴多時才個別處理的地方。街坊都樂見成效，相同方式並延伸至油尖旺其他位置，甚至區外。

這些透過直選產生的區議會成功協調不同政府部門的經驗，在在突顯民選議員於跟進民生問題上，能夠更有效直接。

香港有不少地方都是與筆者服務的區域一樣，已經發展多時，比較老舊，街道亦較狹窄，嚴重違例泊車、阻塞交通常見，居民投訴不斷。適逢2020年初，中九龍幹線工程要拆卸油麻地多層停車場大廈，區議會就藉機討論整個油尖旺區違例泊車問題，以「行政區為本」方式，真正透過部門定時提交巡查及抄牌數字——即近期流行討論的KPI（關鍵績效指標）方式——讓區議員清晰監察當局工作，又可以按實際情况提供「以選區為本」的建議，平衡公眾投訴及泊車需要。

每個行政區都有獨特問題，由行政區到選區為本模式，透過與區內公眾有直接關係的民選區議員，直接評審地區管理，更見成效。參考房委會多年來在各公共屋邨都設有屋邨管理諮詢委員會，於常設會議討論邨內管理事宜以外，更提供機會予區議員為清潔、工程和保安等外判商日常管理表現評分；若表現極之差劣，就會被暫停房委會其他項目的入標資格。把這種評審安排擴展至街道管理，絕對有助推動外判商更積極解決問題，鼓勵他們加強與民選區議員直接溝通。

民選議員有助當局重建地區互動

政府換屆後，刻意再次高調介入大街小巷的管理，高層官員相繼出動，親身處理衛生黑點及雜物堆積等情况。雖然暫時略見成效，但客觀而言高官其他工作繁多，難以長期直接參與。對於這次被輿論喻為「第四次全港大清潔」的活動，正如過往3次不久後便會打回原狀的經歷，很多地區居民長遠而言都絕不寄予厚望，反而希望能夠透過民選代表，深耕細作，日復一日，直接處理日常問題。

收筆前，不得不提元朗區議會近日安排討論大停電事件，但區議員零發言，市民莫不感到奇怪、憤怒。元朗區議會自去年辭職及DQ（取消資格）事件後，民主派議員一個不留；現時的11名區議員，有6人是鄉事委員會的當然代表。當然議員的權力並非來自選民授權，自然對區務漠不關心，與居民欠缺互動、互信。這事件正好反映，一個缺少民選議員的議會會是如何不堪。

參考過往成功經驗，可見民選區議員絕對能夠協助當局重建地區互動關係，針對各區情况對症下藥，一起負上改善環境的責任。而他們亦要面對選民壓力，怠慢者都會被離棄懲罰，相比每天都要透過政府高層向地區官員施壓處理瑣事，來得更方便實際。

作者是民主黨環境衛生政策發言人、前區議員

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[曾自鳴]