黃元山：以「設計思維」改善地區治理

現時政府在地區的組織架構可說是百花齊放，例如有將被解散的互助委員會、屋邨管理諮詢委員會，被稱為地區「三會」的港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會、地區防火委員會，以及區議會。每個組織架構已有其獨特角色及作用。要避免新的工作組令市民有種「新官上任，為做而做」的擔憂，政府或許可從社會創新界別內非常盛行的「設計思維」中獲得一點啓示，理順地區行政。

「設計思維」主要應用在商業的產品或服務設計上，而筆者一直致力研究的「社會創新」，就是將「設計思維」應用在公共政策上，當中有幾個要點可供政府參考。

（1）以人為本 成效為先

這是一個知易行難的概念，但卻是「社會創新」的重點。要確切實行，除了要確保民情有渠道上達外，更要將這些訴求轉化成官員及服務承辦商的關鍵績效指標（KPI），從而令兩者的目標與市民一致。官員要有好表現、承辦商要獲得合約，便需要切實解決市民面對的問題。

要將訴求量化為KPI，是一個複雜而又困難的過程，而且每種服務的KPI不能一概而論。正因如此，執行上往往會出現「捨難取易」的情况，亦即是誤以較簡單的「投入量」及「服務量」作為KPI，而忽略了「成效」。以滅鼠為例，「投入量」可以是投放的金錢及動員人數，「服務量」可以是滅鼠隊出動的次數；但兩者數字再出色，也不一定代表服務有「成效」，亦即是老鼠數目最終減少了多少。

（2）「官商民」合作

新工作組的其中一個工作要旨是跨政府部門合作，這是一個非常好的開始，但要激發更多創新思維，便需要與商界及民間組織合作。

商界對成本及成效的要求，可以有助政府提升效率；民間組織對市民訴求的掌握，則有助政府更精準地集中資源到市民最急切的問題上。好的「官商民」合作，可以做到優勢互補、相得益彰，令政策更有成效。

「官商民」合作亦可以更有效運用社會資本（social capital），透過民間組織及各地區持份者（包括居民和商戶）的網絡，做到快速動員及調配資源的效果。例如在第五波疫情最嚴峻的時刻，不少確診者和家居隔離人士在家中苦等支援，而政府的求助熱線卻難以接通。不少社區上的團體、組織紛紛利用其地區網絡，自組義工隊為確診和家居隔離人士送藥及物資，其後亦協助政府包裝和派發抗疫物資包，為抗疫工作走在最前線。

這亦是與行政長官選舉政綱的出發點一致：「加強政府與地區各基層組織和團體的聯繫，建立更多的合作渠道，提升地區施政效能，增強基層社會服務供給能力；在18區成立『地區服務及關愛隊伍』義工網絡，支援政府地區工作，例如在疫情、風災水災等，參與支援服務；亦可在日常推行關愛行動，關顧地區老弱，團結互助，增加社會資本，凝聚民心。」

（3）試點先行

企業每推出一個新產品都會製作原型，以快速並低成本地測試及反覆修正，此舉亦可應用在公共政策上。推出一項公共政策，在人力、物力及時間上都是非常龐大的付出，一旦失敗，一切付出都會付諸東流。

要增加政策的成功機會，實行前便需要以小規模的試點作為先行者，反覆測試及完善政策落實的細節，確定政策成效，最後才大規模全面實行。

進一步來說，無論是今次的打擊衛生黑點計劃，甚至是「地區事項統籌工作組」，都應該是一個審視和改進地區基層治理的試點，探索政府建立更深和更廣的基層管治網絡，以便動員更多社會資源，建立更雄厚的社會資本，解決和改善民生實在的問題及痛點。

最後，除了上述「設計思維」的應用外，政府亦應加強部門在地區工作上的問責性，讓民意代表可以就地區服務的KPI給予意見，甚至評價部門表現，讓相關政府部門有更大動力及誘因回應市民意見，把改善民生的工作落到實處。

香港現時處於由治及興的階段，要做到社會興旺穩定，除了把握經濟機遇之外，亦要妥善處理民生問題。「民生無小事，枝葉總關情」，只要政府可以一點一滴地解決民生問題，便能夠為興旺的未來，奠定紮實的根基。

作者是立法會議員

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[黃元山]