觀點
張志剛

筆陣

筆陣：攤牌成定局 ／文：張志剛

【明報文章】在兩岸關係日益緊張、中美關係日益惡化的時刻，再去回顧中美三個聯合公報的文字變化是有其特別的目的，那就是看清楚美國整套謀算和其底牌，然後踏踏實實訂出相應的策略，拋掉自我安慰的樂觀和幻想。

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