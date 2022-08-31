任建峰：某年夏日再相聚

那時的我是一個剛剛成為公眾人物的小子。在那一天的前兩個多星期，一群行家與我無視政權的各種手段與施壓，成功將支持一堆我們認為與一國兩制和香港法治背道而馳的律師會會長拉下台。當時的媒體、輿論稱那件事為「法律界大奇蹟日」。所以，到了8年前的8月31日，我在社交媒體輿論上都就着當時的人大決定，發出了一點兒聲音。

從此，8年前的人大決定與我都從未遠離過。一群法律界人士與我在2015年初創立一個法律界團體，而我們製作的第一份公之於世的文件，正是就着那個人大決定發表一些看法。這一切，當時換來左報以全版報道去批鬥我，而且在報道繪圖中以一隻黑手來代表我當時的角色。

但那時的我還未懂得恐懼。當政府按照那人大決定提出一套政改方案，我們一群志同道合的專業人士還到處做街站和各種文宣、接媒體訪問，出一分綿力，參與把那個方案拉下來的運動。

當年政改方案被否決後，我有幸參與了各項公民社會運動、選舉助選與監票員工作，其間認識了很多我十分敬仰的社運與政壇朋友。我亦得到很多機會在各大媒體（包括《明報》）間歇或恒常地接受訪問，或投稿評論時事。

香港今天結局 8年前已定下

直至2019年，我曾在此版倡議反修例運動以8．31紀念日作為轉化契機，把示威運動「交棒」給區議會選舉的選戰工程。當然，這並沒有發生，示威繼續升級，但非建制派在區議會選舉仍取得壓倒性的大勝。那次是選舉制度被「優化」前的最後一次全民投票。就此，有些朋友曾問我，若我當年已知道香港會像今天這樣，還會否反對人大那個決定，及其有關政改方案？我反而認為，今天的一切更證明了，當時那些「袋住先」的論述是無稽之談。現在的結局，其實在那時已定下。

到了今天，當年我有份拉下台的律師會會長，已成為尊貴的立法會議員。當年今日的人大決定，成為了國家落實其「全面管治權」的一個先例。當年我有份創辦的法律界團體，已在近年「優化了」的香港化成雲煙。當年並肩作戰的社運與政壇戰友，有些身陷囹圄；有些流亡或移民海外；有些繼續留港勇敢地發聲或至少默默耕耘；有些已回歸平淡，但就活於恐懼中，不知何時會「輪到他們」。

至於當年在香港發聲的我，已回流澳洲居住，並開始在當地媒體以英語投稿及接受訪問，其內容或許已令我在可見將來難以再回香港。而我多年來有投稿或接受訪問的香港中文媒體，大多已在「優化」後的香港都「被優化」了，《明報》已是我有投稿之中，少有地還存在的中文媒體，亦是我最後一個現在還有投稿的中文媒體。

近日我收到《明報》通知，多年來由我、黃任匡醫生與馬仲儀醫生投稿的觀點版「醫法論政」專欄將會停止，今天就是我在此的最後一篇稿。人大8．31決定與我成為公眾人物歷程的淵源甚深，所以能在今天刊登我於可見將來的最後一篇投於香港媒體的稿，亦是一個有點詩意的結局吧。

感謝香港人、一群戰友、黃醫生、馬醫生、各大「被優化」了的媒體與《明報》多年來的支持與包容，期望能夠與大家透過社交媒體與海外英文媒體繼續交流。但願我們能像歌手林家謙近日在其演唱會所說那樣：「好好保護心中那團火，我們某年夏天再相聚。」

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表其所屬律師行或團體）

作者是香港律師

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[任建峰]