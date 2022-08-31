麥家昇：推動本地文創產業的策略發展

事實上，2019年文創產業只佔本地生產總值的4.7%（1293億元）及總就業人數的6.2%（237,150名從業員），但香港在「十四五」規劃中，被賦予「中外文化藝術交流中心」的定位，相關定位與文創產業發展息息相關。因此，文體局實在需要擔起責任，開始籌備不同方案，策劃本地文創產業的未來發展藍圖。

文體局需訂藍圖 設跨局協調小組

其實，「產業」的形成往往是指有效運用資金與勞力，去從事生產經濟物品或服務的一個行業。現今社會，出版業、電影及舞台劇等，皆屬能夠體現文化與創意的產業，通常被稱為「第五產業」，儘管其特性跟另外的第一至第四產業不同（第一產業是產品的原料提取工作；第二產業是原料加工工作；第三產業是物流、中介等工作；第四產業是概念產品的行業，例如資訊及公共事業等）。若特區政府銳意推動本地文創產業，就要採取與另外4種產業不同的發展策略。

筆者早前出席多場業界研討會，發現同屬文創產業的不同行業當中，皆面對不少發展困境。許多資深業界人士表示，要解決業界的發展困境，並非單一部門或整個局的資源可以處理的。筆者建議，文體局除了盡快制訂發展藍圖外，亦要成立跨局協調小組，因為文創產業的發展是不能排除青年發展、工商和科技發展，及與內地協調共謀發展等多領域的拓展工作。

暫且不說以「跨局」策略推動文創產業，只就有關產業內的「跨行業」發展工作，文體局本身已經可以多作溝通，並行前一步為業界指明發展方向。就以南韓政府過去致力拓展文化產業為例，當局必須先為南韓旅遊和電影行業營造可持續發展的空間，從而令「韓流文化」正面輸出世界的同時，亦使同屬文化界的各行業受益，做到跨行業、齊發展的雙贏勢頭。

香港有「東方荷李活」之稱，本地不少景點一直受到各國影視工作者青睞。正如電影《變形金剛4》取景拍攝的鰂魚涌大廈及灣仔場景，假如當局與不同地區團體／人士交流，是否有機會打造成為文化旅遊新景點？又例如香港以歷史為題的旅遊及經濟活動不多，一些真實故事，例如烏蛟騰的東江縱隊歷史，又是否可為當局提供契機，協調文創界推動本地文化、旅遊及教育等多個拓展領域？

因此，要重視局內的跨行業協調工作之外，其實政府不同政策局亦可以產生協同效益。特區政府早年推出有關藝術及科技發展的基金，以促進相關項目發展。然而，香港了解藝術又懂科技的人才不多，往往面對技術含量高但應用層面少的情况。若政府能協調跨局、跨界別協作，將可以加快創新速度及拓展各業界的發展空間。

建IP數據庫交易平台 增合作機會

在早前的書展、動漫節及藝博會，筆者都有機會以參展商或觀眾身分參與，見識很多青年人形形色色的創意作品，對文創產業有所啟發。香港一直處於中西文化交匯之地，創意作品吸引到不同國籍人士的注意，顯示文創業界充滿發展商機。筆者更從當中的作品，認識不同的「IP」演化，例如小說演變成漫畫、漫畫演變成玩具等，更與不少本地創作人討論現成IP的其他演化發展的重要性。

IP是知識產權（intellectual property）的簡稱，而圖案設計亦可以是一個IP。香港一直有不少著名IP，例如大坑舞火龍及漫畫人物老夫子等。不過，IP發展一直以來在香港受到限制的其中一個原因，是知識產權缺乏保護。筆者建議成立IP數據庫及交易平台，並開放予文創工作者，讓其自行提供適合的IP予不同人士和機構去了解、認識，增加曝光和合作機會。

重要之處在於，受政府認可的IP數據庫及交易平台，當中的認受及合法性高，從而減少持份者的顧慮，提升合作效率。業界不少版權擁有人，或尋求與版權擁有者合作的商界，往往因為版權條款複雜、律師費用昂貴而擱置合作。筆者建議，平台可以先以文字或圖像IP開始，因為這是不同IP當中比較容易處理的一種。

再者，成立平台的其中一個目的是先讓部分IP活躍起來，以提升文化創作氛圍。過去，香港的文創生態圈只能依靠產業自我擴充來維持發展，故本地文創一直未能突破發展框架。因此，IP貿易平台有助推動本地文創界發展，並為本地經濟帶來不可忽視的效益。

推動業者自發跨界 政府從中協調

環球經濟在過去幾年受疫情影響，本地文創界行業發展已不如過往由市場佔主導，反而政府的參與及支持變得更重要。筆者建議政府在文創政策的支持或資金資助上，制訂跨界別、跨局的計分方式，如果項目有跨局或跨界的可能，相關團體會有額外資助金額或其他支援，目的是令行業參與者能夠有更多自發跨界、跨行業方案，特區政府可以擔當從中協調的關鍵角色。這亦符合本屆特首於競選政綱所提到的「團結一致，為民解困」施政理念。

作者是香港文創互動發展協會常務副會長、香港青年時事評論員協會成員

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[麥家昇]