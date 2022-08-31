孫興杰：中韓關係 如何「三十而立」

過去30年間，中韓兩國高速發展崛起，自我認知、地區和國際角色均大不同以往。站在新起點上，中韓關係已超越雙邊範圍，對地區乃至全球都具有重要意義。世界格局處於巨變之中，同屬一個文明圈層的中韓兩國，有可能也有責任發掘區域秩序資源，在「而立之年」為中韓關係奠定長久的和平與發展基石。

兩國已建立利益共同體

中韓建交30年來，除可見的豐碩成果外，兩國合作的基本框架也愈加穩固。可以說，30年間，雙方關係歷經各種挫折挑戰，沉潛下來的思考、包容及願景，成為中韓關係能夠「立得住」的基礎框架。理性思考中韓關係要更「立得住」需要什麼？能夠做什麼？這或許比熱烈氣氛更加重要。

首先，中韓已經建立起具有韌性和彈性，且能夠彼此客觀對待的利益共同體。中韓在貿易、產業上的深度嵌套，是過去30年來取得的最顯著、最實在且最具韌性的成果。兩國間的經濟合作利益，關係到民眾生活，從外交和國際關係底層邏輯來說，跨越國界的互動的不竭動力，源於民眾對改善生活的需求，這也是東亞國家深深植根於歷史傳統的「民本主義」。

中韓的經濟合作，從商品貿易到產業鏈合作開始，繼而形成跨越國界的生產網絡，這背後是兩國人民對就業、消費、娛樂及未來的預期。

誠然，隨着中國經濟發展，中韓之間在產業和技術領域的差距縮小，同質化競爭現象亦愈來愈多，但這並不意味着兩國合作空間的減少，相反會促使兩國企業和政府攜手構建更加包容、中性的競爭市場。除此之外，兩國企業競爭水平的提升，也有助攜手開發第三方市場，從而達到優質產能輸出，進而提升世界其他地區的經濟發展水平。

美籌謀東亞鐵幕 中韓俱是受損者

冷戰結束以來，國際經濟合作形式發生本質變化，是以產業鏈、供應鏈為特徵的生產網絡的跨國重新佈局，這意味着市場秩序的跨國界鏈接。「你中有我，我中有你」的關係就像一張網，如果要脫鈎或建立排他性的小集團，就需將網割裂，造成的破損將是系統性的。

美國拜登政府推動建立所謂「芯片聯盟」，其意圖不外乎：第一，將日本、韓國、中國台灣地區等世界主要半導體產業的生產製造商，納入美國的控制軌道之中；第二，阻礙甚至逐漸將中國從半導體產業鏈中邊緣化，如果形成兩個「平行市場」（主要是技術和產業領域），美國就可將冷戰初期在歐洲的「鐵幕」搬到東亞地區。

對於這樣的前景，包括中韓在內的東亞都將是受損者，尤其是韓國，恰恰會被落下的「鐵幕」砸中。韓國在中韓建交30年之際，向中方通報關於加入「芯片聯盟」的設想，並強調願意扮演中美之間的「橋樑」，至少說明尹錫悅政府已充分意識到「芯片聯盟」對韓國國家利益帶來的重大挑戰。如何維持、鞏固和發展東亞生產網絡，需要中韓兩國做出更大努力。

中韓需就安全議題溝通協調

其次，中韓關係進入下一個30年，需要拓展合作領域，補齊安全合作短板。國際政治經濟秩序的變局，愈來愈體現為要統籌安全和發展兩大事項。地緣政治結構業已出現重大裂變，支撐全球化體系的安全基石發生動搖。俄烏衝突的教訓昭示着，沒有安全，發展成果可能一夜之間灰飛煙滅。

中韓兩國需要在安全議題上溝通協調，避免雙方關係因誤解誤判出現重大挫折。尹錫悅政府將導彈防禦系統「薩德」問題作為韓國的國家安全議題，中韓兩國就此議題已多次溝通，彼此關照對方核心安全關切，爭取彼此最大限度理解，或許中韓就能開拓出安全合作的新空間。

朝鮮半島的和平與穩定，攸關中韓兩國核心利益。朝核問題具有突爆性，是半島乃至區域安全的重大挑戰，而該問題升溫必會造成連鎖反應，無論是導彈軍備競賽，還是架設導彈防禦系統，將迅即激起對立情緒，最終讓相關各方掉入安全陷阱。過去幾十年的經驗表明，中韓兩國是朝核問題的受害者，站在30年的轉折點上，中韓關係的「立柱」必須包括共同面對和解決朝核問題，構建朝鮮半島持久和平秩序。

超越歐洲均勢政治

探索東亞秩序邏輯

最後，中韓關係要「立得住」並行穩致遠，需要雙方創新觀念，發掘中韓幾百年甚至上千年交往的歷史智慧，共同尋找東亞地區秩序的內在邏輯。俄烏衝突的爆發對理論界的最大衝擊，或許是基於歐洲歷史經驗的國際關係理論還有沒有解釋力？用現在主流國際關係概念和理論，能否解釋及預測東亞的未來？從長時段來看，東亞在近代之前的500年間，基本上沒有爆發大規模的國家與國家之間的戰爭。在相當長時間裏，東亞是一個和平區域。

反觀歐洲，500年前甚至從中世紀晚期開始，就處於戰爭之中，18世紀後大行其道的「均勢政治」就是大國政治。大國為了自身利益和尊嚴，可以犧牲小國；為了維持勢力均衡，戰爭是大國政治的有力手段。

東亞和歐洲其實代表了兩種截然不同的秩序邏輯，19世紀中期後，歐洲秩序逐漸覆蓋甚至取代了東亞秩序，由此造成了觀念的「陷阱」，東亞國家開始以異域理論和觀念，來審視自己及區域內國家間的關係。在俄烏衝突之後，除了歐美國家，還有東亞國家也在尋找亞洲的「烏克蘭」，便是這種觀念陷阱的體現。尹錫悅總統避而不見從台灣飛抵韓國的美國眾議院議長佩洛西，既是審慎外交的體現，也可視為超越觀念陷阱的努力。

在美國拜登政府緊鑼密鼓地推進印太戰略的過程中，韓國及東盟國家採取了謹慎態度，於香格里拉對話會上，東盟反對將意識形態、價值觀的競爭引入區域內，便是印證之一。研究及探索區域和平中的「亞洲方式」，既要超越歐洲均勢政治，也不可重複曾經的封貢體系。中韓兩國是在全球化時代發展起來的東亞國家，在世界歷史變局之中，肩負着探索國家交往模式及區域新秩序的使命和責任。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授

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[孫興杰]