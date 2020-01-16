劉銳紹：相得益彰精神聚 貌合神離孤且亡──傳媒、傳媒人、政治公關、政治功能的「聯婚」

（1）簡略回顧傳媒人與政治關係

──傳媒人與政治公關和政府關係（進入商界者在此不談），由來已久，但是層次和深度各有不同。回歸前，已有傳媒人加入政府（例如政府新聞處，再分派到不同部門），惟其工作多是落實政府的要求，屬於公務員隊伍一分子，參與制訂政策或能夠影響高層的分量不多。所以這算不上實質的政治工作，頂多是「打政府工」而已。

──1980年代中葉出現「半政黨政治」後，加入政黨（政團或議政團體）的傳媒人開始有智囊性質的角色，但仍不算多。例如啟聯資源中心（自由黨前身），當時吸納了兩名傳媒高層；在民建聯1992年成立儀式上，第一位在香港地圖上貼上標記的成員，也是傳媒人。民主派中亦有傳媒人加入，當中又以黨內職務居多。

此外，還有傳媒人成為議員助理、政黨幹事或總幹事，甚至有傳媒人直接從政（例如經民聯），此乃後期發展。

到了後來的特首選舉，參與選舉工程的傳媒人漸多，角色則視乎具體協作情况而定。個別特首還在任內延攬傳媒人，發揮「心戰室」作用，但為數不多，一般只由中央政策組擔任智囊角色，有時則聘用傳媒人（或其公司）提供服務。總之，倚重程度不同。

直至近年，傳媒人加入智囊組織，或成為政府高官的政治助理、副局長，甚至公職機構的主管，則視乎個別發展。總的趨勢是，圈中人感到多一條出路，或逐漸「有用武之地」了。

──上述情况反映，傳媒與其他行業有所不同，傳媒人可以通過廣泛的接觸，積累跨界別人脈關係，社會涉獵面較廣，掌握的現實情况較多。而且傳媒工作要求反應快、觸類旁通、精準判斷，是一個非常有利的鍛煉過程。政府面對日益繁複的挑戰，傳媒人長期的浸淫，增加了其時移世易之下的自身本錢。所以，傳媒人同枱吃飯、各自修行，關鍵在於能否自我增值，沉澱、昇華、拓寬視野，鞏固綜合實力？

（2）能否發揮實效 視乎多個因素

──從發展過程看，傳媒人最普遍發揮的作用是傳媒技巧訓練（media training）。有需要的持份者（政府或公營機構）擔心「傳媒災難」（例如因處理不好而引發公眾形象危機）發生在自己身上，所以未雨綢繆，請傳媒人提供有關知識和「拆彈」技巧，用傳媒前輩的經驗，對付傳媒後輩的攻勢。

可是這只是表層和低層次的使用，頂多只是把傳媒人當作業務公關或政治公關而已，完全發揮不了傳媒人積累多時的解決各種問題的經驗。從這個角度看，是一大浪費。

──在外國，傳媒人進入政治層面的工作，可以逐步變成核心智囊，或者較有話語權的spin doctor（劍橋詞典譯為「輿論導向專家」），這類例子已經不少。在香港，有這樣的苗頭，但能否成為固定趨勢？則言人人殊，至少到今天為止，「傳媒人能夠影響政策」仍不是一個公認的現狀。

──所以，怎樣打破眼前局限？就要看權力來源（政府或聘用者）的視野和胸襟了。例如，能否讓受聘的傳媒人出席制訂政策的高層會議？曾有特首嘗試這樣做，但回歸25年來，這種做法並不普遍。又如，讓傳媒人掌握多少決策的內情和背後思維，也是關鍵因素。此外，參與的傳媒人提供意見和建議後，有多少能夠融入日後的決策內，完全掌握在權力來源手上。從這個角度看，傳媒人縱有豐富經驗、做了很多調查研究，亦未必能發揮作用。

這完全是上級的信任和信心問題。權力來源把傳媒人視為政治包裝的工具，還是真正的「盲公竹」？才是決定性的因素。從過去一批傳媒人失意官場的案例推斷，政府善用傳媒人專長的程度和實效，也許仍停留在一種期許之中。

（3）政治公關仍是未成熟的市場

──在西方國家，政治公關已發展成為一個市場，並通過公開的選舉和政治活動而形成自由競爭。當然，箇中良莠不齊，好壞難說，但無論如何，只要懂得過濾和興利除弊，總有可以取效之處。惟香港政治形勢發展至今，尤其是「中國特色」愈來愈濃之際，政治公關只能聽命於權力來源，難以發揮真正的政治技巧，更遑論成為一個行業。

業內人士最清楚：在現時實際運作之中，政治公關或政治智囊服務，只能夠向官方或建制派提供；但時至今日，選舉只是「協調下的碰撞」，根本無法訓練政治人才。如果有人名正言順地為「反對派」提供政治公關或智囊服務，只會被視為「敵對行動」。眼前，這可以視為「穩定」，但面對外來的政治攻勢時，就會感到招架乏力了。

──另一個必須正視的問題就是，參與其中的傳媒人如何界定自己的位置、角色和職能？我相信他們加入傳媒行業之初，也有服務社會大眾之心。時至今日，他們如何善用閱世多年的敏感度？能否在最大程度上，把社會民情帶入決策層的視角和思維內？這要視乎他們個人的抉擇，是願意只做附於驥尾的政治化妝師？還是在適當時候發揮體制內的警鐘作用？權力來源又會否讓他們這樣做？

──談到這個問題，當然十分困難，因為政治技巧從來就是一本無字天書。我亦不會要求有關人士盲目衝鋒陷陣；只是從良好願望出發，希望有心人在不忘初心與現實環境之間，努力嘗試平衡。事實上，敢於嘗試已是一大功德。歷史上，希特拉與舒特拉、孫大炮（孫中山）與孫大聖（孫悟空），也是一字之差而已。如能爭取「相得益彰精神聚」的最佳效果，當然額首稱慶；否則「貌合神離孤且亡」，只能換來千秋悲嘆！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]