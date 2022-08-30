歐陽五：中美「寒冬合作」釋放的暖意

此前，中美在中概股監管問題上存在巨大爭議，美國希望加強監管上市公司財務信息，查看在美上市中國企業的審計底稿，而這樣有可能造成中國企業數據「裸奔」，危及國家安全。按照雙方最新達成的審計協議，美方可在中方監管下獲取在美上市中國企業的審計底稿，解決了兩國多年的審計爭議。

簽訂審計協議 加固經濟合作

簽署審計協議，是中美近期少有的合作項目，外界可解讀出多個層面的意涵。

一是中美博弈還不至於滑向「全面對抗」。

外界一直將中概股企業是否從美國退市，看作中美經濟是否「脫鈎」的重要標誌。中美審計協議的簽署，無疑釋放了一個積極信號。

共同利益是雙方的合作基礎。對中國來說，赴美上市能夠拓寬企業融資渠道，助力高科技產業發展；對美國來說，投資者則繼續分享中國發展紅利，進一步鞏固華爾街國際金融中心地位。這次達成協議，對中美經濟合作起到加固作用。

近年來，中美各個領域的博弈與對峙都走向激化。不久前，美國眾議院議長佩洛西一意孤行「訪台」，中美關係一度劍拔弩張。審計協議的達成，讓人看到面對重大敏感問題，中美雙方仍能夠保持理性態度，富有解決問題的智慧和意願。

中美顯然亦意識到，世界兩大經濟體全面脫鈎將產生怎樣的效應。謹慎而穩妥處理問題，體現了大國應有的責任感。

華仍視對外開放為重要發展路徑

二是即使在全球化收縮的背景下，中國仍然將對外開放視為重要發展路徑。

中國始終將對外開放視為重要發展推動力，自2018年以來，更是提出重視「對標」國際規則的「制度型開放」。因此，除了解決融資問題，中國更加看重赴美上市推動中國企業成長、「對標」國際規則的意義。

外界曾經認為中國推動「雙循環」的發展格局，是要逐步與世界「脫鈎」。由推動審計協議的達成可見，儘管國際局勢風雲變幻，即使道路艱難，中國仍將對外開放視為推動發展的有力槓杆。

三是中美都意識到經濟寒冬下合作的重要。

美國國內通脹嚴重，多名經濟學家認為其經濟即將進入衰退周期。中國亦出現多個產業瀕臨寒冬的現象。2018年起，美國對華發動的貿易摩擦、技術脫鈎，甚至產業補貼政治化，讓兩國甚至全球經濟發展受限。2019年至今，新冠疫情陰雲仍未消散，今年初又發生地緣軍事衝突，很難預測，在世界範圍是否會爆發更大規模的經濟危機。

近日在內地的一次高級別研討會上，余永定、樓繼偉等經濟學家表示，歷次經濟危機都讓各國更加意識到合作的重要，「即使當下再艱難，還是要重走合作共贏之路」。中美都應意識到兩國經濟領域的合作，也將為世界經濟帶來暖意。

作者是時事評論員

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[歐陽五]