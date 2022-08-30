狄志遠、崔定邦：粉嶺高球場收地 與政府管治權威

但最耐人尋味的是，帶頭提出要保留高爾夫球場的，竟是行政會議召集人葉劉淑儀，隨後行會成員湯家驊亦幫腔。兩人都是行會成員，理論上不會公開反對政府政策，至少到昨天，現屆政府仍沒有否定上屆政府收回部分粉嶺高爾夫球場用地興建公營房屋的建議。由於他們身分特殊，不禁令人問，政府是否想改變主意，保留高爾夫球場？而兩名行會成員的說話，就是「收風」、察看民意的意思。

我們認為，政府應該按照上屆政府的意見，盡快收回部分高爾夫球場用地，以興建公營房屋。不論是大嶼山的發展，抑或新界北部都會區，都不會在短期內可以提供土地興建公營房屋。粉嶺高爾夫球場可算是政府在最短時間內可以找到，而且最少爭議的土地，用作建設公營房屋。

倘政府收地「撻Q」 失管治權威失信於民

從另一角度來說，若今次政府在這事又「臨門撻Q」，只會更顯示政府的弱勢。加大公營房屋供應，已經是中央政府開口要求香港特區政府要做的事，所謂「王命在身」，但若最後港府仍屈服於商界的壓力，那商界還怎會看得起香港政府？港府將來如何可以再向商界要地？所以粉嶺高爾夫球場的收地，是考驗港府跟商界的角力。

同時，這亦可能加劇社會階層的對立。政府若是屈服於商界壓力，保留粉嶺高爾夫球場，在市民觀感而言，就是政府不理會甚至犧牲低下階層的利益。

香港貧富懸殊已不斷擴大，2019年社運事件，雖然主要是政治性的，但亦部分源於年輕人在經濟上看不到出路，特別是在房屋問題上。中產階層及專業人士，已因政治問題而大量移民，若今次政府收地失敗，則會再失信於低下階層。

倘若如此，香港政府不單帶頭激化社會階層的對立，還失信於大部分市民。在商界，失去權威，而又失信於普羅市民，新政府如何管治？這是政府必須正視的問題。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，崔定邦是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、崔定邦]