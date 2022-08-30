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阮紀宏

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筆陣：深圳IT人往返香港與大灣區 不是一國兩制問題 ／文：阮紀宏

【明報文章】《明報》社評建議放寬所有對創科產業申請引進人才的限制，只要求有廣州和深圳戶籍，擁有創科工作經驗，就可以自由來港應聘創科企業（〈搶人才用搶的手段 特首赴粵搶科技人〉，2022年8月29日）。

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