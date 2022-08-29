李洪波：請保留一個向市民負責的區議會

筆者曾參與特區政府1999年以來的6次區議會選舉，並當了4屆半的區議員，深覺現時透過一人一票產生的區議會是最好的區議會，因為這是一個直接向選民負責的區議會。

現行區議會選制的好處

（1）選民向議員直接問責。全港分400多個選區，每區可直接透過選民一人一票選出一名能夠代表自己的區議員。若當區區議員做得不好，可在下一次區議會選舉中不投他一票，好體現制度上的問責，使區議員要經常向自己選民交代議員工作情况，議員自然不敢怠惰。

（2）緊貼地區狀况，積極反映地區問題。由於議員與選民有問責關係，選民若有地區問題要反映，必定會向當區議員反映，而各區議員亦基於爭取選民的繼續支持，必定會盡力在區議會反映選民意見；甚至較進取的議員更會高度關注地區情况，主動在區議會會議提出改善地區問題的議題，爭取選民支持，從而改善地區狀况，讓社區得到發展。

（3）議員貼身處理個案，照顧市民所需。透過選舉去當區議員，本身一定懷有服務人群的個人理想；即使沒有，也會為了要得到選民支持，而照顧到市民的個人需要。

從現時區議員角色的發展可見，市民若有什麼個人困難，除了會找其親朋外，亦會向區議員求助。這反映了區議員在市民心中的形象與角色，有着很親切的關係，市民有什麼事都可向區議員求助，筆者便經常收到許多只關乎個人事務的求助個案，包括婚姻、財務、子女讀書、樓宇天花滲水問題等，以至充當調解員、陪求助者去警署甚至上法庭等等。

這些工作都不是區議員必然要處理的，但不論是建制或泛民的區議員，都會做這些工作。從正面角度來看，這正反映市民對區議員有很正面的印象及很高要求。

一名經委任或間選出來的區議員，會否也做這些工作呢？我認為相對來說會較少（除非下屆想參與直選），原因是他們與市民之間沒有「選與被選」的關係，所以沒有直接的問責關係，既沒有與一般市民接觸的責任，亦沒有很強動力去積極收集及反映一般市民的民意，以及未必會貼身照顧市民需要。

若選制不變 區會會否繼續政治化？

2019年區議會選舉，何以建制派大敗？特別是大批激進派、抗爭派被選進區議會，原因很簡單，就是「反修例」延續下來的震波。由於林鄭月娥政府堅持「修例」，未有適當處理100萬以至200萬人的反對意見，弄致大批選民以投票來表達對林鄭政府的不滿，將本來屬於以民生議題為主導的區議會選舉，變成是否支持林鄭政府的立場選舉，從而令大批根本無做地區工作的候選人可以輕易選入區選會。在這情况下，導致支持林鄭政府的建制政黨大敗，出現18區區議會竟有17區皆為非建制派主導，並出現區議會政治化的趨勢。

但經歷了《港區國安法》立法、訂立新的立法會選制，激進派主導的區議會將不會再出現，區議會政治化亦不可能再出現。原因是——

（1）不會再出現以政治議題選出的區議會。從表面觀察，新一屆政府開局至今，相對林鄭政府，李家超政府會較貼近民情，李特首似較願聽取他人意見。再者在港區國安法下，候選人根本不可能以激化選民與政府之間的矛盾來爭取選票，一切回歸區議會設立的原來目標——關注民生議題、以民生議題來爭取選票，而這正是建制派議員的強項。所以，即使按原來的選舉制度選出新一屆區議會，建制派將會大勝。

2003年區議會選舉，靠反對《基本法》23條立法議題作宣傳，而令不少泛民候選人勝出；但到了2007年，建制派積極以民生議題為主選項目，反過來大勝泛民候選人，這便是前例了。

（2）非建制派的參選能量已大大減少。隨着大量非建制派區議員請辭或被撤職，更有不少已離開香港，而不少非建制派政黨亦大大萎縮甚至解散；即使是民主派的第一大黨民主黨，只餘不足10席區議員議席，他們在參政路上亦困難重重。而過去負責協調參選人的團體如民主動力已解散，戴耀廷的協調計劃亦不可能再出現，立法會內都沒有民主派立法會議員可作支援。

相反，建制陣營候選人有眾多立法會議員支持他們，更有大量資源給予他們做民生福利工作，要贏得市民支持從而取得大部分區議會議席，可謂輕而易舉。

（3）區議會始終是講民生及地區事務的諮詢組織。受《區議會條例》所限，區議會不可能討論全港性的政治議題。即使是過去兩年被視為政治化的區議會，以荃灣區議會為例，政治議題亦只佔不足十分之一，而且都被民政專員攔下來，近期更是一項政治性的議題都沒有。何况，未來的區議會選舉在經過候選人資格審查委員會的嚴格甄選後，很難再出現激進派、抗爭派的候選人，所以區議會不可能再出現政治化的情况。

保留現行區會選制的好處

一般市民對現時的區議會選舉制度，基本上已十分熟悉，而且市民對現時的區議員——不論建制或泛民——其實都有較好印象，「有事搵區議員」已是市民慣常做法。在不會再出現區議會政治化的前提下，保留現時區議會選舉制度，會較作出大變動來得更穩妥，更能反映民意及照顧市民需要。

此外，今屆政府鼓勵政府官員、立法會議員以至全港市民，向外說好香港故事。若能保留區議會有全面的直選議員，這將是向外——特別是向國際社會，說好香港故事的最好題材：區議會仍如過去，是高度民主化的區議會。

作者是荃灣區議會前副主席

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[李洪波]