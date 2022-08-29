吳漢華：牽涉國安案件 為何不應由陪審團裁決

3篇文章只有一篇觸及陪審團制度的一個最大缺陷，那就是陪審團只需要作出一個「罪名成立」、「罪名不成立」或「無有效裁決」的決定，而毋須解釋理由。陪審團討論時，各人所持的意見亦須永久保密。

陪審團毋須解釋理由 裁決不透明

因此，外人（包括法官）無法知道陪審團是否依循法官的引導去衡量證供可信性，及把法官指出的法律應用於證供上是否有邏輯錯誤，或甚至是否考慮了一些於審訊以外所得到的資料等。這全不透明的決定，不能達到「公義不僅須達至，並須得以彰顯」這基本原則。

從多年的所見所聞，我相信所有人當已經有政治立場（在香港主要是「黃」、「藍」之分）後，對事物的是非黑白判斷，會受其立場影響，抗拒跟其立場不同的意見和事實，甚至不願意聽這類說話。

法官也會有這弱點，但基於他們的訓練和經驗，會比常人更有自省能力，因為裁決的理據須公之於世，他們會盡量客觀地推敲，才頒下判辭。對被告來說，其一個保障是當判辭顯示法官出錯時，可以是上訴成功的理據，這個保障是陪審團制度所沒有的。

要推翻陪審團的裁決，常見理由是法官於引導陪審團中犯錯；如果法官沒有犯錯，上訴法院只會在一些很特別的情况下——例如當案件中有多過一條控罪，而陪審團就控罪甲的裁決跟控罪乙的裁決互相矛盾，或證據脆弱不堪，很清楚不能支持裁決——才會推翻裁決。

我想用幾宗案件去支持以上的論點。

陪審員隨機抽出 能否摒除己見裁決？

我上文第二段所提的文章，作者是林妙茵小姐（題為〈陪審團〉，刊2022年8月21日《明報》）。她提及兩宗在英國發生的案件，篇幅所限，我不在此重複案情。她的評語很客觀：「陪審團毋須交代理由，外界只能猜測其思路，有一派質疑若陪審團純粹憑『感覺』斷案，長此下去會趨向『民粹』；另一派則認為陪審團的裁決，反映當下普羅大眾的價值觀，倒逼執法及立法者改變，推動社會進步。」

第二種看法，正是幾年前「佔中三子」所推動的「公民抗命」、「違法達義」。訂立國安法，正正是因為「公民抗命」帶來的「民粹」，使大批港人不顧後果地用暴力去爭取他們所想像的「公義」、「民主」。熾熱的氣氛雖然已經降溫，但有多少個隨機抽出來的陪審員可以摒除己見，依循法官的引導而作出決定呢？

其餘兩宗是本港案件。

許仕仁先生於退休後，與新鴻基地產公司簽了一份顧問合約；及後，他應曾蔭權先生邀請，重返政府擔任政務司長，因而終止合約。新鴻基除了根據合約支付顧問費之外，在許先生即將就任司長前，郭炳江先生通過陳鉅源先生，而陳先生通過關雄生先生，付了850萬元給許先生。控方認為這筆錢是賄款，是郭先生給許先生的「甜頭」，目的是當許先生回歸政府後，可當新鴻基的「線眼」，4人因而被控串謀藉公職作出不當行為。

幾名被告出庭自辯，綜合他們的證供，是郭先生與許先生達成口頭協議，以巨額聘請許先生為顧問，以免他被新鴻基的競爭對手所羅致；但郭先生的親人認為金額太大，只肯批出一份金額較低的合約。

郭先生避免與親人爭拗，自己掏腰包支付餘額，而通過陳先生去辦，因為不想媽媽和哥哥知道；關先生則是曾經替許先生處理金錢的朋友。控方並沒有實質證據去證明許先生當司長期間，做了什麼對新鴻基有利的事；反之，辯方提到許先生曾經作出一兩個對新鴻基不利的決定。

基於「疑點利益歸於被告」這原則，控方須提出論據去推翻被告證供，我在媒體報道和相關判辭中找不到所需的論據。最後，陪審團裁決罪名成立。陪審團是不相信幾名被告的證供，還是相信但認為縱使證供屬實，被告仍是有罪？如果是不相信，理由為何？外人不得而知，而被告上訴後亦無法推翻裁決。

值得一提的是這案件中，共有8條控罪。法官用了5天時間，以英語引導陪審團，陪審團是否能準確掌握法官所言，不無疑問。

另一宗案件的兩名被告較「幸運」，因為他們的案件是在區域法院由一名法官審理，沒有陪審團。麥齊光先生和曾景文先生兩名工程師，於1985年買樓，後來曾先生租了麥先生所買的樓宇，而麥先生亦租了曾先生所買的樓宇，大家都向政府申領公務員租金津貼。這「對租」（cross leasing）的安排，當年在公務員間並不罕見，公務員事務局亦認為這並不違法。

2012年當麥先生獲中央委任為發展局長後，律政司提出撿控，指他倆在1985年並非「對租」，而是「對揸」（cross holding），「對揸」者是兩人所租用的樓宇，文件上是對方擁有，但實質上自己才是業主；亦即是說，他們申領津貼時，聲稱自己就所租用的樓宇並無財務利益，是虛假陳述。

控方提出的環境證據，是1985至1992年間發生的事，包括兩人在停止領取津貼的幾年後，互相授權對方出售自己名下的樓宇及保留出售所得款項。法官接受控方的推論，在判辭中還加入一個控方沒有提出的理由，說兩人在1985至1986年間買樓所付款項是由對方提供。

法官同會犯錯 惟錯誤會顯露於判辭

上訴法院不同意這理由，因為有文件清楚證明法官這推斷是錯的；但法院認為撇除這原因後，原審判辭中列出的環境證據亦足以支持「有罪」的判決。終審法院推翻上訴庭判決，認為案中的環境證據，並不足以證明這案件牽涉的是「對揸」而非「對租」；相反，案中證據可為被告「保存物業出售得益的做法提供一個顯得合情合理和清白無訛的解釋」。

一名有聽審的朋友告訴我，終審法院花了30分鐘聆訊，差不多全程是質疑控方的推論，退庭商議15分鐘後便判決被告無罪，可見檢控的理據相當弱。

這宗案件亦顯示，法官都會犯錯，但錯誤會顯露在判辭中，從而在上訴時得到糾正。如果這宗案件由陪審員審理，而他們犯了同樣的錯誤，外人並不會知道。上訴時法院會否因證據太脆弱而推翻原審裁決？相信機率不高。

我對整個陪審團制度有保留，涉及國安的案件，更覺得必須由法官裁決，否則，法庭的裁決可能淪為一個隨機抽樣的決定。

作者是退休公務員、香港大學法律學博士

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[吳漢華]