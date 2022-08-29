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筆陣：台海軍演後美國如何應對？——四大觀察點 ／文：林泉忠

【明報文章】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，及隨後中國大陸解放軍「環台軍演」所構成的「第四次台海危機」，究竟對美國今後應對台海局勢會帶來什麼影響？

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