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2022年8月29日星期一
林泉忠
筆陣
筆陣：台海軍演後美國如何應對？——四大觀察點 ／文：林泉忠
聞風筆動：政府與私院「講數」不果 公開炮轟「揀客」 ／文：李先知
陳家洛：從普京侵烏檢視蘇共遺禍
吳漢華：牽涉國安案件 為何不應由陪審團裁決
李洪波：請保留一個向市民負責的區議會
鄭立：被將軍抽車 只能棄車保帥
筆陣：台海軍演後美國如何應對？——四大觀察點 ／文：林泉忠
【明報文章】美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台，及隨後中國大陸解放軍「環台軍演」所構成的「第四次台海危機」，究竟對美國今後應對台海局勢會帶來什麼影響？
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筆陣：台海軍演後美國如何應對？——四大觀察點 ／文：林泉忠
聞風筆動：政府與私院「講數」不果 公開炮轟「揀客」 ／文：李先知
陳家洛：從普京侵烏檢視蘇共遺禍
吳漢華：牽涉國安案件 為何不應由陪審團裁決
李洪波：請保留一個向市民負責的區議會
鄭立：被將軍抽車 只能棄車保帥
聞風筆動：政府與私院「講數」不果 公開炮轟「揀客」 ／文：李先知
陳家洛：從普京侵烏檢視蘇共遺禍
吳漢華：牽涉國安案件 為何不應由陪審團裁決
李洪波：請保留一個向市民負責的區議會
鄭立：被將軍抽車 只能棄車保帥
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